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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Норвегия
FIFA #44
 
Позже
Шотландия
FIFA #36
Прогнозы 57
Норвегия 66.7% (38)
X 17.5% (10)
Шотландия 15.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Шотландия
3.80
3.60
3.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
0:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.5
Эурснес Фредрик 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 4 2
Макгинн Джон 1 0.5
Робертсон Эндрю 0 0
Дайкс Линдон 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Стюарт 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Ганн Энгус 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Дайкс Линдон 1 0
Портеус Райан 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2
Шотландия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0
Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1

Результаты матчей

Норвегия
Шотландия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Грузия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Норвегия 66.7% (38)
    X 17.5% (10)
    Шотландия 15.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Шотландия
    3.80
    3.60
    3.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Шотландия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия - Шотландия

    Исход игры
    Норвегия
    66.7% (38)
    Ничья
    17.5% (10)
    Шотландия
    15.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Норвегия
    35.1% (20)
    1:0 Норвегия
    14% (8)
    1:1 Ничья
    14% (8)
    1:2 Шотландия
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    2:0 Норвегия
    3.5% (2)
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    Норвегия
    Шотландия
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