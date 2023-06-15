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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Кипр
FIFA #111
 
Позже
Грузия
FIFA #77
Прогнозы 43
Кипр 32.6% (14)
X 37.2% (16)
Грузия 30.2% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Грузия
4.40
3.50
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кипр
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 1 1
Кверквелия Соломон 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Кастанос Григорис 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Азаров Ираклий 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2
Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Нидерланды - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2

Результаты матчей

Кипр
Грузия

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кипр
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Грузия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.6% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Кипр 32.6% (14)
    X 37.2% (16)
    Грузия 30.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Грузия
    4.40
    3.50
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кипр - Грузия онлайн

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    Прогнозы на матч Кипр - Грузия

    Исход игры
    Кипр
    32.6% (14)
    Ничья
    37.2% (16)
    Грузия
    30.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (14)
    1:2 Грузия
    25.6% (11)
    2:1 Кипр
    16.3% (7)
    1:0 Кипр
    7% (3)
    2:0 Кипр
    4.7% (2)
    0:1 Грузия
    4.7% (2)
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    Кипр
    Грузия
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