Тур: 3. Стадион: им. короля Бодуэна.
История личных встреч
Бельгия
Австрия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|3
|Лукебакио Доди
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|2
|1
|Грегорич Михаэль
|2
|1
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|Кайнц Флориан
|1
|0.5
|Пош Штефан
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0
Австрия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1
Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1
Результаты матчей
Бельгия
Австрия
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогнозы на матч Бельгия - Австрия
Исход игры
Бельгия
93.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Австрия
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
32.6% (15)
2:0 Бельгия
19.6% (9)
3:1 Бельгия
15.2% (7)
3:0 Бельгия
6.5% (3)
1:0 Бельгия
6.5% (3)
3:2 Бельгия
4.3% (2)
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