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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Бельгия
FIFA #4
 
Позже
Австрия
FIFA #32
Прогнозы 46
Бельгия 93.5% (43)
X 4.3% (2)
Австрия 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Австрия
5.20
4.29
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бельгия
Австрия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
0:2
Е2
4:4

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 3
Лукебакио Доди 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 1
Грегорич Михаэль 2 1
Баумгартнер Кристоф 1 0.5
Кайнц Флориан 1 0.5
Пош Штефан 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Австрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0
Австрия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1
Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1

Результаты матчей

Бельгия
Австрия

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Швеция
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Эстония
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Швеция
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Бельгия 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Австрия 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Австрия
    5.20
    4.29
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бельгия - Австрия онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Австрия

    Исход игры
    Бельгия
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Австрия
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    32.6% (15)
    2:0 Бельгия
    19.6% (9)
    3:1 Бельгия
    15.2% (7)
    3:0 Бельгия
    6.5% (3)
    1:0 Бельгия
    6.5% (3)
    3:2 Бельгия
    4.3% (2)
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    Бельгия
    Австрия
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