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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3.
Португалия
FIFA #9
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #57
Прогнозы 49
Португалия 98% (48)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Босния и Герцеговина
19.00
8.10
20.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Босния и Герцеговина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
6:2
Е2
0:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Среднее время на гол

25
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (1) 2
Силва Бернарду 2 1
Леау Рафаэл 1 0.5
Отавио Эдмилсон 1 0.5
Канселу Жоау 1 0.5
Фелиш Жоау 1 0.5
Фернандеш Бруну 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Невеш Рубен 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 1
Дедич Амар 1 0.5

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
3
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0

Результаты матчей

Португалия
Босния и Герцеговина

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Португалия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Босния и Герцеговина
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Люксембург
 2 0 1 1 0 - 6 1
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 11 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Португалия
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 6 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
3.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 0 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Португалия 98% (48)
    X 0% (0)
    Босния и Герцеговина 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    19.00
    8.10
    20.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Португалия
    98% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    42.9% (21)
    3:1 Португалия
    14.3% (7)
    2:1 Португалия
    10.2% (5)
    3:0 Португалия
    8.2% (4)
    1:0 Португалия
    4.1% (2)
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    Португалия
    Босния и Герцеговина
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