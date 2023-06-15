Тур: 3.
История личных встреч
Португалия
Босния и Герцеговина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Среднее время на гол
25
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|2
|Силва Бернарду
|2
|1
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.5
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Невеш Рубен
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|1
|Дедич Амар
|1
|0.5
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедич Амар
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Португалия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
3
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0
Результаты матчей
Португалия
Босния и Герцеговина
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Португалия
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 11
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Швейцария
|Штеффен Ренато
|3
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
|Казахстан
|Аймбетов Абат
|1 1
|Румыния
|Попеску Октавиан
|2
Прогнозы на матч Португалия - Босния и Герцеговина
Исход игры
Португалия
98% (48)
Ничья
0% (0)
Босния и Герцеговина
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
35.71% (15)
Нет
64.29% (27)
Популярный счёт
2:0 Португалия
42.9% (21)
3:1 Португалия
14.3% (7)
2:1 Португалия
10.2% (5)
3:0 Португалия
8.2% (4)
1:0 Португалия
4.1% (2)
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