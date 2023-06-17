Тур: 3. Стадион: Торсволлюр.
Прогноз на матч от Liveresult
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
17
Черны
Вацлав
11
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хитил МоймирНападающий
-
20 Матоушек ЯнНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
История личных встреч
Фарерские острова
Чехия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миккельсен Мадс
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|1
|0.5
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.5
|Чванчара Томаш
|1
|0.5
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Чехия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2
Результаты матчей
Фарерские острова
Чехия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фарерские острова
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарерские острова - Чехия
Исход игры
Фарерские острова
1.7% (2)
Ничья
2.6% (3)
Чехия
95.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (54)
Меньше
48.57% (51)
Обе команды забьют
Да
28.57% (30)
Нет
71.43% (75)
Популярный счёт
0:2 Чехия
34.5% (40)
1:2 Чехия
14.7% (17)
0:3 Чехия
14.7% (17)
0:1 Чехия
8.6% (10)
1:3 Чехия
8.6% (10)
0:4 Чехия
4.3% (5)
0:5 Чехия
1.7% (2)
1:4 Чехия
1.7% (2)
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