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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #125
 
Позже
Чехия
FIFA #38
Прогнозы 116
Фарерские острова 1.7% (2)
X 2.6% (3)
Чехия 95.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Чехия
15.00
5.90
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гестсон
Тейтур
15
Феро
Одмар
4
Ватнсдаль
Хейни
16
Ванхамар
Гуннар
14
Ролантссон
Гилли
3
Давидсен
Вильормур
7
Бьярталид
Йоаннес
20
Йоэнсен
Рене
22
Андреасен
Якуп
10
Ватнхамар
Сольви
19
Кнудсен
Петур
23
Павленка
Иржи
5
Цоуфал
Владимир
3
Голеш
Томаш
7
Крейчи
Ладислав
II
15
Журасек
Давид
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
19
Юречка
Вацлав
9
Гложек
Адам
17
Черны
Вацлав
11
Кухта
Ян
Фарерские острова
5-4-1
Чехия
4-2-3-1

История личных встреч

Фарерские острова
Чехия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миккельсен Мадс 1 1
Ольсен Мейнхард 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 1 0.5
Крейчи Ладислав II 1 0.5
Чванчара Томаш 1 0.5
Цоуфал Владимир 0 0
Крал Алекс 0 0
Журасек Давид 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватнсдаль Хейни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Шевчик Петр 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Чехия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2

Результаты матчей

Фарерские острова
Чехия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Молдова
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Польша
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Молдова
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Чехия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 49 минут.



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    • Прогнозы 116
    Фарерские острова 1.7% (2)
    X 2.6% (3)
    Чехия 95.7% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Чехия
    15.00
    5.90
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарерские острова - Чехия

    Исход игры
    Фарерские острова
    1.7% (2)
    Ничья
    2.6% (3)
    Чехия
    95.7% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (30)
    Нет
    71.43% (75)
    Популярный счёт
    0:2 Чехия
    34.5% (40)
    1:2 Чехия
    14.7% (17)
    0:3 Чехия
    14.7% (17)
    0:1 Чехия
    8.6% (10)
    1:3 Чехия
    8.6% (10)
    0:4 Чехия
    4.3% (5)
    0:5 Чехия
    1.7% (2)
    1:4 Чехия
    1.7% (2)
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    Фарерские острова
    Чехия
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