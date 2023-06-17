Тур: 3. Стадион: Лаугардалсвёллур. Главный судья: Donald Robertson
0'
26' Желтая карточкаПекарик Петер
0:1
27' ГолКуцка Юрай
1:1
41' ПенальтиФиннбогасон Альфред
67' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
1:2
70' ГолСуслов Томаш
90'+4
Ход матча
26'
27'
0:1
41'
67'
70'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
400 Количество передач 431
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
20
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
18 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дурис ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Исландия
Словакия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|1
|Гудьонсен Андри
|1
|0.33
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.33
|Финнбогасон Альфред
|1 (1)
|0.33
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.33
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.33
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцка Юрай
|1
|0.33
|Мак Роберт
|1
|0.33
|Гараслин Лукаш
|1
|0.33
|Суслов Томаш
|1
|0.33
|Гамшик Марек
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
2
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2
Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5
Результаты матчей
Исландия
Словакия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Исландия
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|8 - 5
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 1:2 Словакия
Исход игры
Исландия
32.3% (40)
Ничья
45.2% (56)
Словакия
22.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (51)
2:1 Исландия
16.9% (21)
1:2 Словакия
9.7% (12)
1:0 Исландия
7.3% (9)
0:1 Словакия
5.6% (7)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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