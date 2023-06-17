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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Donald Robertson
Исландия
FIFA #64
1:2
Конец матча
Словакия
FIFA #51
0'
26' Желтая карточка
Пекарик Петер
0:1
27' Гол
Куцка Юрай
1:1
41' Пенальти
Финнбогасон Альфред
67' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
1:2
70' Гол
Суслов Томаш
90'+4

Ход матча

26'
 
Пекарик Петер
27'
0:1
Куцка Юрай
(Гамшик Марек)
41'
Финнбогасон Альфред
1:1
57'
 
Боженик Роберт
Мак Роберт
57'
 
Суслов Томаш
Полиевка Роберт
63'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Торстейнссон Йон
 
63'
Харальдссон Хакон-Арнар
Финнбогасон Альфред
 
67'
Магнуссон Хёрдур
 
70'
1:2
Суслов Томаш
81'
 
Беро Матуш
Гамшик Марек
81'
 
Дурис Давид
Шранц Иван
81'
Магнуссон Сайвар-Атли
Сампстед Альфонс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 400 Количество передач 431
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 124
Исландия 32.3% (40)
X 45.2% (56)
Словакия 22.6% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рунарссон
Рунар
2
Сампстед
Альфонс
5
Ингасон
Сверрир
4
Палссон
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
15
Виллюмссон
Виллюм
17
Гуннарссон
Арон
7
Гудмундссон
Йоханн
10
Гудмундссон
Альберт
11
Финнбогасон
Альфред
9
Торстейнссон
Йон
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
18
Шранц
Иван
10
Полиевка
Роберт
20
Мак
Роберт
Исландия
4-3-3
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Исландия
Словакия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 1
Гудьонсен Андри 1 0.33
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.33
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.33
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.33
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.33
Торстейнссон Йон 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцка Юрай 1 0.33
Мак Роберт 1 0.33
Гараслин Лукаш 1 0.33
Суслов Томаш 1 0.33
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Палссон Виктор 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
2
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2
Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5

Результаты матчей

Исландия
Словакия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Исландия
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Словакия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Люксембург
 3 1 1 1 2 - 6 4
4.
Исландия
 3 1 0 2 8 - 5 3
5.
Босния и Герцеговина
 3 1 0 2 3 - 5 3
6.
Лихтенштейн
 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Люксембург
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      26'
      Пекарик Петер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Исландия 32.3% (40)
    X 45.2% (56)
    Словакия 22.6% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 1:2 Словакия

    Исход игры
    Исландия
    32.3% (40)
    Ничья
    45.2% (56)
    Словакия
    22.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (51)
    2:1 Исландия
    16.9% (21)
    1:2 Словакия
    9.7% (12)
    1:0 Исландия
    7.3% (9)
    0:1 Словакия
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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