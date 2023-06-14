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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 3. Стадион: .
Албания
FIFA #68
 
Позже
Молдова
FIFA #171
Прогнозы 45
Албания 82.2% (37)
X 11.1% (5)
Молдова 6.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Молдова
1.43
9.60
9.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Молдова

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
0:4
Е2
2:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 1 (1) 0.5

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1
Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1
Молдова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2
Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0

Результаты матчей

Албания
Молдова

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Албания
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Молдова
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Польша
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Молдова
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Чехия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Польша
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Швейцария Штеффен Ренато 3
Весь список

Топ нарушителей
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Казахстан Аймбетов Абат 1 1
Румыния Попеску Октавиан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Албания 82.2% (37)
    X 11.1% (5)
    Молдова 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Молдова
    1.43
    9.60
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Албания - Молдова

    Исход игры
    Албания
    80.4% (37)
    Ничья
    13% (6)
    Молдова
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (11)
    Меньше
    72.5% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (16)
    Нет
    60% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Албания
    26.1% (12)
    1:0 Албания
    26.1% (12)
    2:1 Албания
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
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    Албания
    Молдова
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