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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Армения
FIFA #97
0:0
Первый тайм: 16'
Латвия
FIFA #132
0'
10' Желтая карточка
Ароян Вараздат

Ход матча

10'
Ароян Вараздат
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 160
Армения 91.9% (147)
X 5.6% (9)
Латвия 2.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Латвия
4.10
3.95
5.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чанчаревич
Огньен
5
Мкртчян
Степа
4
Арутюнян
Георгий
3
Ароян
Вараздат
21
Тикнизян
Наир
20
Дашян
Артак
6
Иву
Угучукву
8
Сперцян
Эдуард
14
Бриаско-Балекян
Норберто
17
Ранос
Грант-Леон
10
Селараян
Лукас
23
Пуринс
Нильс
11
Савалниекс
Робертс
3
Ошс
Марцис
21
Балодис
Даниэль
13
Юрковскис
Райвис
22
Савельевс
Алексейс
6
Кристерс
Тоберс
16
Яунземс
Алвис
20
Робертс
Улдрикис
14
Цыганик
Андрей
9
Гутковский
Владислав
Армения
4-3-3
Латвия
4-2-3-1

История личных встреч

Армения
Латвия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.67
Ранос Грант-Леон 2 0.67
Тикнизян Наир 0 0
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмсис Эдуард 1 0.33
Кристерс Тоберс 1 0.33
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Чанчаревич Огньен 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 1 1
Зюзин Артур 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Результаты матчей

Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0
Армения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0
Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0
Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1
Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1

Результаты матчей

Армения
Латвия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Армения
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 0 1 5 - 5 6
2.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Армения
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Уэльс
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Латвия
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Армения
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Латвия
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
Турция
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Армения
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    Марцис Ошс снова вбросил далёкий аут в атаке на правом фланге, а потом повторил то же самое ещё раз, и во втором случае Кристерсу Тоберсу удалось пробить головой рядом с дальней штангой.
  • 14'
    В середине поля сейчас владеет мячом национальная команда Латвии. Больше первым номером действует именно она к данному моменту.
  • 13'
    Пока что видим попытки армянских футболистов отличиться плюс-минус с линии штрафной площади. Пара таких ударов со стороны хозяев уже наблюдалась.
  • Опасный момент
    12'
    Норберто Бриаско-Балекян подцепил мяч в правом углу штрафной площади латвийцев и пробил рядом с дальним углом, а Леон-Грант Ранос не сумел подставить ногу, чтоб подправить мяч в створ.
  • 11'
    Артаку Дашяну не удалось догнать мяч на правом фланге и оставить его в пределах поля, чтобы выполнить затем обостряющую передачу в штрафную площадь.
  • Желтая карточка
    10'
    При этом именно Арояну оказывалась медицинская помощь. А когда он поднялся на ноги, так сразу получил жёлтую карточку за свой грубый фол.
  • Фол, нарушение
    9'
    Нарушение правил фиксируется арбитром в центре поля. Это Вараздат Ароян жёстко в подкате сыграл против Кристерса Тоберса.
  • 8'
    В принципе, в среднем темпе начался этот матч. Обе команды имели подходы в воротам соперникам, которые не превратились в забитые голы.
  • 7'
    Иву Угучукву запустил с правого фланга диагональ в штрафную площадь сборной Латвии, где мяч легко выловил Нильс Пуринс.
  • 6'
    Робертс Улдрикис непонятно кому скинул мяч головой, находясь в нескольких метров перед штрафной площадью армянской сборной. Сопернику скинул.
  • Опасный момент
    5'
    Эдуард Сперцян пробежал по центру к чужой штрафной площадке и довольно опасно пробил низом, но немного не попал в левый угол.
  • 4'
    Теперь же Артак Дашян выполнил чересчур сильный кросс с правого края, и мяч безадресно отправился за лицевую линию.
  • 3'
    Артак Дашян осуществлял подачу с правого фланга, и мяч надёжно поймал в свои перчатки Нильс Пуринс.
  • 2'
    Марцис Ошс далеко вбросил мяч из-за боковой в чужую штрафную площадь, откуда армяне достаточно оперативно совершили вынос игрового снаряда.
  • 2'
    Наир Тикнизян сработал только что на левом фланге в обороны - в аут вынес мяч футболист московского "Локомотива".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Сборная Армении сегодня играет в бордовой форме, тогда как сборная Латвия выступает в белой амуниции с узкими поперечными тёмными полосами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      10'
      Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Армения 0:0 Латвия

    Исход игры
    Армения
    92.1% (151)
    Ничья
    5.5% (9)
    Латвия
    2.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Армения
    31.1% (51)
    1:0 Армения
    17.1% (28)
    2:0 Армения
    12.2% (20)
    3:1 Армения
    3.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    2:3 Латвия
    1.2% (2)
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    Армения
    Латвия
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