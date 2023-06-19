Первый тайм

16' Марцис Ошс снова вбросил далёкий аут в атаке на правом фланге, а потом повторил то же самое ещё раз, и во втором случае Кристерсу Тоберсу удалось пробить головой рядом с дальней штангой.

14' В середине поля сейчас владеет мячом национальная команда Латвии. Больше первым номером действует именно она к данному моменту.

13' Пока что видим попытки армянских футболистов отличиться плюс-минус с линии штрафной площади. Пара таких ударов со стороны хозяев уже наблюдалась.

12' Норберто Бриаско-Балекян подцепил мяч в правом углу штрафной площади латвийцев и пробил рядом с дальним углом, а Леон-Грант Ранос не сумел подставить ногу, чтоб подправить мяч в створ.

11' Артаку Дашяну не удалось догнать мяч на правом фланге и оставить его в пределах поля, чтобы выполнить затем обостряющую передачу в штрафную площадь.

10' При этом именно Арояну оказывалась медицинская помощь. А когда он поднялся на ноги, так сразу получил жёлтую карточку за свой грубый фол.