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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Армения
FIFA #97
 
Позже
Латвия
FIFA #132
Прогнозы 110
Армения 90.9% (100)
X 5.5% (6)
Латвия 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Латвия
3.95
4.00
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Армения
Латвия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 1
Ранос Грант-Леон 2 1
Тикнизян Наир 0 0
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмсис Эдуард 1 0.5
Кристерс Тоберс 1 0.5
Гутковский Владислав 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Чанчаревич Огньен 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 1 1
Зюзин Артур 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Результаты матчей

Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0
Армения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0
Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0
Латвия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1
Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1

Результаты матчей

Армения
Латвия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Армения
Латвия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 0 1 5 - 5 6
2.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Уэльс
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Армения
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Латвия
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Армения
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 110
    Армения 90.9% (100)
    X 5.5% (6)
    Латвия 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Латвия
    3.95
    4.00
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Армения - Латвия

    Исход игры
    Армения
    90.9% (100)
    Ничья
    5.5% (6)
    Латвия
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.75% (48)
    Меньше
    47.25% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    56.04% (51)
    Нет
    43.96% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Армения
    34.5% (38)
    1:0 Армения
    20% (22)
    2:0 Армения
    15.5% (17)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:1 Армения
    2.7% (3)
    2:3 Латвия
    1.8% (2)
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    Латвия
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