Первый тайм

5' Какой-то конфликт возник в середине поля. Похоже, что футболист сборной Уэльса спровоцировал словом одного из турецких футболистов. Но всё в итоге обошлось без драки и карточек.

4' Букмекеры видят сборную Турции фаворитом этой встречи, оценивая вероятность её победы примерно в 50%. Посмотрим, насколько такие прогнозы специализированных аналитиков оправдаются.

3' Стартовые секунды встречи проходят достаточно спокойно. Турки пасуются поперёк поля на своей половине, а валлийцы просто наблюдают за этим действом.

2' Не аншлаг сегодня на стадионе в Самсуне, но около 30 тысяч болельщиков сегодня собрались здесь на трибунах. Поддержка турецких болельщиков достаточно мощная.