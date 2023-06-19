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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Турция
FIFA #43
0:0
Первый тайм: 7'
Уэльс
FIFA #26
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 135
Турция 80% (108)
X 13.3% (18)
Уэльс 6.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Уэльс
1.92
5.00
4.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Мехмет
3
Демирал
Мерих
14
Бардакчи
Абдулкерим
20
Кадыоглу
Ферди
6
Кекчю
Оркун
5
Эзкан
Салих
10
Чалханоглу
Хакан
17
Юндер
Дженгиз
9
Йылмаз
Барыш
7
Актюркоглу
Мухаммед
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
6
Родон
Джо
5
Мефам
Крис
3
Уильямс
Неко
15
Ампаду
Этан
16
Моррелл
Джозефф
10
Ремзи
Аарон
8
Уилсон
Гарри
9
Джонсон
Бреннан
20
Джеймс
Дэниэл
Турция
4-3-3
Уэльс
4-4-2

История личных встреч

Турция
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.25
Кавечи Ирфан 1 0.25
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Юндер Дженгиз 1 0.25
Актюркоглу Мухаммед 1 0.25
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Демирал Мерих 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.25
Джеймс Дэниэл 1 0.25
Уилсон Гарри 1 0.25
Бродхед Нейтан 1 0.25
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булут Онур 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Челик Мехмет 1 0
Демирал Мерих 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мур Киффер 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
1
Турция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1
Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3
Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0

Результаты матчей

Турция
Уэльс

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Турция
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
2.
Армения
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Уэльс
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Латвия
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Уэльс
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Турция
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Латвия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Армения
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Уэльс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Латвия
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    5'
    Какой-то конфликт возник в середине поля. Похоже, что футболист сборной Уэльса спровоцировал словом одного из турецких футболистов. Но всё в итоге обошлось без драки и карточек.
  • 4'
    Букмекеры видят сборную Турции фаворитом этой встречи, оценивая вероятность её победы примерно в 50%. Посмотрим, насколько такие прогнозы специализированных аналитиков оправдаются.
  • 3'
    Стартовые секунды встречи проходят достаточно спокойно. Турки пасуются поперёк поля на своей половине, а валлийцы просто наблюдают за этим действом.
  • 2'
    Не аншлаг сегодня на стадионе в Самсуне, но около 30 тысяч болельщиков сегодня собрались здесь на трибунах. Поддержка турецких болельщиков достаточно мощная.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Samsun 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Турция 0:0 Уэльс

Исход игры
Турция
80% (108)
Ничья
13.3% (18)
Уэльс
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
72.65% (85)
Меньше
27.35% (32)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
2:1 Турция
51.1% (69)
1:0 Турция
10.4% (14)
1:1 Ничья
7.4% (10)
2:0 Турция
4.4% (6)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Турция
3% (4)
1:2 Уэльс
3% (4)
3:2 Турция
2.2% (3)
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