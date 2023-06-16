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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Турция
FIFA #43
 
Позже
Уэльс
FIFA #26
Прогнозы 45
Турция 75.6% (34)
X 20% (9)
Уэльс 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Уэльс
1.97
4.60
4.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Турция
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.33
Кавечи Ирфан 1 0.33
Бардакчи Абдулкерим 1 0.33
Юндер Дженгиз 1 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.33
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Демирал Мерих 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.33
Джеймс Дэниэл 1 0.33
Уилсон Гарри 1 0.33
Бродхед Нейтан 1 0.33
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булут Онур 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Челик Мехмет 1 0
Демирал Мерих 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мур Киффер 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
1
Турция
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1
Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1
Уэльс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2
США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3

Результаты матчей

Турция
Уэльс

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Турция
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 0 1 5 - 5 6
2.
Хорватия
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Уэльс
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Армения
 2 1 0 1 5 - 4 3
5.
Латвия
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Хорватия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Армения
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Турция
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Армения
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Хорватия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уэльс
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 45
    Турция 75.6% (34)
    X 20% (9)
    Уэльс 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Уэльс
    1.97
    4.60
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Турция - Уэльс онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Уэльс

    Исход игры
    Турция
    75.6% (34)
    Ничья
    20% (9)
    Уэльс
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    53.3% (24)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Турция
    8.9% (4)
    1:0 Турция
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Турция
    Уэльс
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