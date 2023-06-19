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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Словения
FIFA #59
0:0
Первый тайм: 7'
Дания
FIFA #19
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 128
Словения 5.5% (7)
X 18% (23)
Дания 76.6% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Дания
5.03
3.56
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Видовшек
Матевж
2
Карничник
Зан
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
21
Элшник
Тими
15
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
11
Сеско
Бенджамин
1
Шмейхель
Каспер
6
Кристенсен
Андреас
4
Кьяер
Симон
3
Йоргенсен
Матиас
Занка
18
Бах
Александр
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
11
Сков-Ольсен
Андреас
21
Хёйлунн
Расмус
19
Винд
Йонас
Словения
4-4-2
Дания
3-4-3

История личных встреч

Словения
Дания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Давид 1 0.25
Сеско Бенджамин 1 0.25
Випотник Жан 1 0.25
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1.25
Винд Йонас 1 0.25
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0
Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1
Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0
Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1

Результаты матчей

Словения
Дания

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Словения
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 4 3 0 1 10 - 3 9
2.
Казахстан
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
3.
Дания
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Словения
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Северная Ирландия
 0:0 4 1 1 2 2 - 2 4
6.
Сан-Марино
 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Дания
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Словения
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Казахстан
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Северная Ирландия
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Словения
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Словения контролирует мяч.
    • 1'
      Matevz Vidovsek взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Дания пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Дания начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 128
    Словения 5.5% (7)
    X 18% (23)
    Дания 76.6% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Дания
    5.03
    3.56
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Словения 0:0 Дания онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 0:0 Дания

    Исход игры
    Словения
    5.5% (7)
    Ничья
    18% (23)
    Дания
    76.6% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (65)
    Меньше
    44.44% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    42.2% (54)
    0:1 Дания
    18.8% (24)
    1:1 Ничья
    16.4% (21)
    0:2 Дания
    3.1% (4)
    1:3 Дания
    3.1% (4)
    1:4 Дания
    1.6% (2)
    1:0 Словения
    1.6% (2)
    2:1 Словения
    1.6% (2)
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