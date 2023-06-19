Тур: 4. Стадион: Стад де Франс. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
22
Эрнандес
Тео
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фофана УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Тюрам МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густаво Пойет
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|0.75
|Жиру Оливье
|1
|0.25
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|Павар Бенжамен
|1
|0.25
|Упамекано Дайо
|1
|0.25
|Коман Кингсли
|0
|0
|Тчуамени Орельен
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.67
|Масурас Гиоргос
|2
|0.67
|Сиопис Манолис
|1
|0.33
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Эрнандес Тео
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|1
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Результаты матчей
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Франция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0
Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1
Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1
Результаты матчей
Франция
Греция
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Франция
Греция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Франция 0:0 Греция
Исход игры
Франция
95.5% (149)
Ничья
1.9% (3)
Греция
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
33.05% (39)
Нет
66.95% (79)
Популярный счёт
2:0 Франция
37.8% (59)
3:1 Франция
10.9% (17)
2:1 Франция
7.7% (12)
3:0 Франция
6.4% (10)
1:0 Франция
5.1% (8)
3:2 Франция
2.6% (4)
4:1 Франция
1.9% (3)
4:0 Франция
1.3% (2)
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