Первый тайм

8' Камавинга выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади, в плотной борьбе Коло-Муани смог протолкнуть мяч на Гризманна, Антуан в итоге смог пробить по воротам, но Влаходимос успел сократить дистанцию, общими усилиями греки в итоге перевели мяч на угловой.

7' Кунде вновь отыгрался с Команом на правом фланге, но затем Жюль при входе в штрафную площадь потерял мяч в борьбе с Манталосом.

6' Бакасетас в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Франции в борьбе с Упамекано оказался на газоне, Антонио Матеу Лаос вновь не стал давать свисток.

5' Коман при продвижении вперёд по правому флангу отыгрался с Кунде, далее последовала подача в центр штрафной площади от Жюля, Коло-Муани под давлением соперника не смог добраться до мяча, Влаходимос в итоге также немного размялся при игре на выходе.

4' Коман с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Мбаппе в борьбе с защитником сборной Греции оказался на газоне, но Антонио Матеу Лаос сразу же показал, что нужно играть дальше.

3' Из центра поля Курбелис выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Масурасу, мяч полетел слишком сильно для Гиоргоса, а вот Меньян как раз немного размялся при игре на выходе.