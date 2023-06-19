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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Франция
FIFA #2
0:0
Первый тайм: 8'
Греция
FIFA #52
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Прогнозы 156
Франция 95.5% (149)
X 1.9% (3)
Греция 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Греция
5.00
5.15
9.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
13
Конате
Ибраима
4
Упамекано
Дайо
22
Эрнандес
Тео
8
Тчуамени
Орельен
21
Камавинга
Эдуардо
20
Коман
Кингсли
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
12
Коло-Муани
Рандаль
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
23
Сиопис
Манолис
6
Курбелис
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
11
Бакасетас
Тасос
20
Манталос
Петрос
19
Якумакис
Георгиос
Франция
4-2-3-1
Греция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (1) 0.75
Жиру Оливье 1 0.25
Гризманн Антуан 1 0.25
Павар Бенжамен 1 0.25
Упамекано Дайо 1 0.25
Коман Кингсли 0 0
Тчуамени Орельен 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.67
Масурас Гиоргос 2 0.67
Сиопис Манолис 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Франция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0
Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1
Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1

Результаты матчей

Франция
Греция

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Франция
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 4 3 1 0 8 - 0 10
2.
Греция
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Гибралтар
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Гибралтар
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Гибралтар
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Ирландия
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    8'
    Камавинга выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади, в плотной борьбе Коло-Муани смог протолкнуть мяч на Гризманна, Антуан в итоге смог пробить по воротам, но Влаходимос успел сократить дистанцию, общими усилиями греки в итоге перевели мяч на угловой. 
  • 7'
    Кунде вновь отыгрался с Команом на правом фланге, но затем Жюль при входе в штрафную площадь потерял мяч в борьбе с Манталосом. 
  • Судья
    6'
    Бакасетас в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Франции в борьбе с Упамекано оказался на газоне, Антонио Матеу Лаос вновь не стал давать свисток. 
  • 5'
    Коман при продвижении вперёд по правому флангу отыгрался с Кунде, далее последовала подача в центр штрафной площади от Жюля, Коло-Муани под давлением соперника не смог добраться до мяча, Влаходимос в итоге также немного размялся при игре на выходе. 
  • Судья
    4'
    Коман с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Мбаппе в борьбе с защитником сборной Греции оказался на газоне, но Антонио Матеу Лаос сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • 3'
    Из центра поля Курбелис выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Масурасу, мяч полетел слишком сильно для Гиоргоса, а вот Меньян как раз немного размялся при игре на выходе. 
  • 2'
    Напомним, что сегодня Антонио Матеу Лаос проводит свой последний матч в качестве главного арбитра в профессиональном футболе, так что этот матч дополняет значимости и для арбитра. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Дидье Дешам немного изменил состав по сравнению с прошлым матчем против Гибралтара. В частности, в запасе остался Оливье Жиру, а с первых минут роль центрального форварда исполнит Рандаль Коло-Муани. 
  • Первый тайм
  • 8'
    Коман Кингсли из команды Франция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 8'
    Франция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Мавропанос Константинос из команды Греция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    7'
    Гризманн Антуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 7'
    Хорошую попытку сделал Эрнандес Тео. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Мавропанос Константинос успешно блокирует удар.
  • 7'
    Эрнандес Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Франция совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 6'
    Франция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Манталос Петрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Кунде Жюль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 6'
    Франция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Франция пытается что-то создать.
  • 6'
    Франция контролирует мяч.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Франция контролирует мяч.
  • 5'
    Упамекано Дайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    Греция совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Греция пытается что-то создать.
  • 5'
    Греция контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Франция: 85%, Греция: 15%.
  • 4'
    Греция пытается что-то создать.
  • 4'
    Греция контролирует мяч.
  • 4'
    Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Франция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Коман Кингсли из команды Франция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 3'
    Франция пытается что-то создать.
  • 3'
    Греция контролирует мяч.
  • 3'
    Франция пытается что-то создать.
  • 3'
    Франция контролирует мяч.
  • 2'
    Греция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Франция совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Бэлдок Джордж из команды Греция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Франция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Франция контролирует мяч.
  • 1'
    Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Греция начинает контратаку
  • 1'
    Цимикас Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Франция пытается что-то создать.
  • 1'
    Франция контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Франция пытается что-то создать.
  • 1'
    Франция начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Франция 0:0 Греция

Исход игры
Франция
95.5% (149)
Ничья
1.9% (3)
Греция
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.53% (49)
Меньше
58.47% (69)
Обе команды забьют
Да
33.05% (39)
Нет
66.95% (79)
Популярный счёт
2:0 Франция
37.8% (59)
3:1 Франция
10.9% (17)
2:1 Франция
7.7% (12)
3:0 Франция
6.4% (10)
1:0 Франция
5.1% (8)
3:2 Франция
2.6% (4)
4:1 Франция
1.9% (3)
4:0 Франция
1.3% (2)
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Франция
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