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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Греция
FIFA #52
Прогнозы 50
Франция 98% (49)
X 2% (1)
Греция 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Греция
5.60
6.10
12.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (1) 1
Жиру Оливье 1 0.33
Гризманн Антуан 1 0.33
Павар Бенжамен 1 0.33
Упамекано Дайо 1 0.33
Коман Кингсли 0 0
Тчуамени Орельен 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 2 (1) 1
Масурас Гиоргос 2 1
Сиопис Манолис 1 0.5
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Пелкас Димитрис 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Эрнандес Тео 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Конате Ибраима 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Греция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Франция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Греция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3
Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0
Греция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1
Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1

Результаты матчей

Франция
Греция

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Франция
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Греция
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 2 0 0 2 1 - 3 0
5.
Гибралтар
 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Гибралтар
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гибралтар
 1 0 0 1 0 - 3 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 50
    Франция 98% (49)
    X 2% (1)
    Греция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Греция
    5.60
    6.10
    12.50
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    Прогнозы на матч Франция - Греция

    Исход игры
    Франция
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Греция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (14)
    Нет
    68.18% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    42% (21)
    2:1 Франция
    12% (6)
    3:0 Франция
    8% (4)
    3:1 Франция
    6% (3)
    1:0 Франция
    6% (3)
    4:1 Франция
    4% (2)
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    Франция
    Греция
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