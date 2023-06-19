Тур: 4. Стадион: Тедди.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
92 Владение мячом, % 8
Прогноз на матч от Liveresult
23
Глазер
Омри
19
Ревиво
Рой
14
Хазиза
Долев
19
Гильен
Жоэль
21
Гарсия
Марк
14
Алаез
Жорди
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
-
23 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ревиво РойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Хазиза ДолевНападающий
- Запасные игроки
-
18 Герафи ЙоавВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Коэн АвишайПолузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
-
20 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазан Алон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гильен ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Защитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Рубио ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Albert Reyes
-
Главный тренер: Кольдо
История личных встреч
Израиль
Андорра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|1
|0.25
|Глух Оскар
|1
|0.25
|Вайссман Шон
|1 (1)
|0.25
|Манор Соломон
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виейра Марсио
|1
|0.25
|Росас Альберт
|1
|0.25
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Мигел
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|1
|1
|Валес Марк
|1
|0
|Льовера Макс
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
0
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3
Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Андорра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0
Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0
Результаты матчей
Израиль
Андорра
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Израиль
Андорра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Израиль 0:0 Андорра
Исход игры
Израиль
95.1% (116)
Ничья
3.3% (4)
Андорра
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
18.1% (21)
Нет
81.9% (95)
Популярный счёт
2:0 Израиль
38.5% (47)
3:0 Израиль
23.8% (29)
1:0 Израиль
7.4% (9)
3:1 Израиль
6.6% (8)
4:0 Израиль
5.7% (7)
2:1 Израиль
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Израиль
2.5% (3)
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