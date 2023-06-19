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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Израиль
FIFA #78
0:0
Первый тайм: 8'
Андорра
FIFA #153
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 92 Владение мячом, % 8
Прогнозы 122
Израиль 95.1% (116)
X 3.3% (4)
Андорра 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Андорра
21.00
9.71
7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Шломо
Раз
13
Гольдберг
Шон
19
Ревиво
Рой
7
Сафури
Рамиз
6
Лави
Нета
12
Каничовски
Габи
10
Манор
Соломон
9
Вайссман
Шон
14
Хазиза
Долев
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
19
Гильен
Жоэль
20
Алаведра
Альберт
21
Гарсия
Марк
15
Сан-Никола
Мойсес
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
3
Валес
Эрик
17
Сервос
Жоан
11
Росас
Альберт
Израиль
4-3-3
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Израиль
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
1:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 1 0.25
Глух Оскар 1 0.25
Вайссман Шон 1 (1) 0.25
Манор Соломон 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виейра Марсио 1 0.25
Росас Альберт 1 0.25
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Даса Элазар 1 0
Шломо Раз 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Валес Марк 1 0
Льовера Макс 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андорра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
0
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3
Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Андорра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0
Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0

Результаты матчей

Израиль
Андорра

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Израиль
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Румыния
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Израиль
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
Косово
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
5.
Андорра
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
6.
Беларусь
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Беларусь
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
6.
Андорра
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
3.
Израиль
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Беларусь
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы 122
Израиль 95.1% (116)
X 3.3% (4)
Андорра 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Андорра
21.00
9.71
7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Израиль 0:0 Андорра

Исход игры
Израиль
95.1% (116)
Ничья
3.3% (4)
Андорра
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
18.1% (21)
Нет
81.9% (95)
Популярный счёт
2:0 Израиль
38.5% (47)
3:0 Израиль
23.8% (29)
1:0 Израиль
7.4% (9)
3:1 Израиль
6.6% (8)
4:0 Израиль
5.7% (7)
2:1 Израиль
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Израиль
2.5% (3)
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Израиль
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