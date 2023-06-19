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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Израиль
FIFA #78
2:1
Конец матча
Андорра
FIFA #153
0'
17' Желтая карточка
Льовера Макс
27' Желтая карточка
Вайссман Шон
1:0
42' Гол
Шломо Раз
1:1
52' Гол
Росас Альберт
60' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес
2:1
61' Гол
Манор Соломон
80' Желтая карточка
Шломо Раз
85' Желтая карточка
Гильен Жоэль
90'+5

Ход матча

17'
 
Льовера Макс
27'
Вайссман Шон
 
42'
Шломо Раз
(Лави Нета)
1:0
52'
1:1
Росас Альберт
57'
Глух Оскар
Сафури Рамиз
 
57'
Джехезкель Сагив
Хазиза Долев
 
60'
 
Сан-Никола Мойсес
61'
Манор Соломон
2:1
67'
 
Фернандес Рикард
Росас Альберт
75'
Барибо Тай
Вайссман Шон
 
75'
Абу-Фани Мохаммад
Каничовски Габи
 
80'
Шломо Раз
 
81'
 
Фернандес Исан
Алаез Жорди
81'
 
Ребес Марк
Виейра Марсио
85'
 
Гильен Жоэль
89'
 
Мартинес Алекс
Гарсия Марк
89'
 
Пуйоль Марк
Валес Эрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Израиль 95.1% (116)
X 3.3% (4)
Андорра 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Шломо
Раз
13
Гольдберг
Шон
19
Ревиво
Рой
7
Сафури
Рамиз
6
Лави
Нета
12
Каничовски
Габи
10
Манор
Соломон
9
Вайссман
Шон
14
Хазиза
Долев
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
19
Гильен
Жоэль
20
Алаведра
Альберт
21
Гарсия
Марк
15
Сан-Никола
Мойсес
14
Алаез
Жорди
8
Виейра
Марсио
3
Валес
Эрик
17
Сервос
Жоан
11
Росас
Альберт
Израиль
4-3-3
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Израиль
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
1:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манор Соломон 1 0.25
Перец Дор 1 0.25
Шломо Раз 1 0.25
Глух Оскар 1 0.25
Вайссман Шон 1 (1) 0.25
Лави Нета 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.5
Виейра Марсио 1 0.25
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шломо Раз 2 0
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Льовера Макс 2 0
Валес Марк 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Гильен Жоэль 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
0
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андорра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3
Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0
Андорра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0
Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2 Молдова - Андорра 2:1 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0

Результаты матчей

Израиль
Андорра

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Израиль
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 4 3 1 0 12 - 3 10
2.
Румыния
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Израиль
 4 2 1 1 5 - 6 7
4.
Беларусь
 4 1 0 3 4 - 10 3
5.
Косово
 4 0 3 1 3 - 4 3
6.
Андорра
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Беларусь
 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Андорра
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Лави Нета сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Шломо Раз бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Вайссман Шон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Льовера Макс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Teddy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Израиль 95.1% (116)
    X 3.3% (4)
    Андорра 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль 2:1 Андорра

    Исход игры
    Израиль
    95.1% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Андорра
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    18.1% (21)
    Нет
    81.9% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Израиль
    38.5% (47)
    3:0 Израиль
    23.8% (29)
    1:0 Израиль
    7.4% (9)
    3:1 Израиль
    6.6% (8)
    4:0 Израиль
    5.7% (7)
    2:1 Израиль
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Израиль
    2.5% (3)
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