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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Украина
FIFA #30
0:0
Первый тайм: 14'
Мальта
FIFA #172
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 139
Украина 95% (132)
X 1.4% (2)
Мальта 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Мальта
1.21
8.40
7.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трубин
Анатолий
17
Конопля
Ефим
4
Кривцов
Сергей
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
6
Степаненко
Тарас
8
Малиновский
Руслан
21
Судаков
Георгий
15
Цыганков
Виктор
9
Ванат
Владислав
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
4
Борг
Стив
23
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
20
Янкам
Янник
6
Гийомье
Мэтью
10
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
11
Джонс
Джоди
9
Нвоко
Кирьян
Украина
4-4-2
Мальта
3-5-2

История личных встреч

Украина
Мальта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 1 0.33
Конопля Ефим 1 0.33
Забарный Илья 1 0.33
Мудрик Михаил 0 0
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.25

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 1 0
Довбик Артём 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Бьорн 2 0
Борг Стив 1 0
Теума Тедди 1 0
Аттард Кейн 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мальта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
0
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0
Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1
Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0

Результаты матчей

Украина
Мальта

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Украина
Мальта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Украина
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Италия
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Северная Македония
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Мальта
 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Македония
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Украина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Италия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Мальта
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    После отражения очередной вражеской атаки, Мбонг намеревался разогнать быструю контратаку своей команды, но успел у него из-под ног выбить мяч Степаненко за боковую линию.
  • 15'
    Конопля по правому флангу промчался в атаку, но в борьбе с защитником не сумел прострелить в штрафную площадку, выпустив мяч за лицевую линию поля.
  • Опасный момент
    14'
    В контратаке Джонс с правого фланга сместился в центр и выполнял удар по воротам с левой ноги метров с 25, но слишком слабо получилось, так что Трубин легко поймал мяч. Но это всё-таки удар в створ ворот, так что отметим это.
  • 13'
    Большим фаворитом встречи букмекеры видели перед этой встречей сборную Украины, считая, что она должна побеждать в этой встрече с разницей в 2 мяча. Посмотрим, насколько оправдаются эти прогнозы.
  • 12'
    После паузы в игре украинцы перестали прессинговать на чужой половине поля. Цыганков вернулся на поле, хотя пока что с опаской опирается на свою левую ногу.
  • Травма, повреждение
    10'
    Цыганков получил повреждение в жёстком стыке с Мускатом. Приходится приглашать медиков на помощь нападающему испанской "Жироны".
  • 9'
    Постепенно растёт градус этой игры. Украинские футболисты заводятся. В такой ситуации мальтийцам будет всё сложнее действовать на разрушении игры.
  • 8'
    Камензули подключился к атаке сборной Мальты по левому флангу, где пытался обострить игру прострельной передачей, но получилось плохо, так что мяч был просто выпущен за лицевую линию.
  • Угловой
    7'
    После подачи углового с правого фланга по воротам в борьбе с соперников пробивал Кривцов, но у него сильно не получилось, поэтому Бонелло достаточно уверенно поймал мяч.
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! С десяти метров на силу по воротам пробил Ванат, Бонелло парировал мяч немного в сторону, после чего Ярмоленко в падении добивал с острого угла, но под мяч успел броситься в подкате мальтийский защитник.
  • Угловой
    5'
    Кривцов отдал плохой пас назад на Трубина, фактически подарив угловой для сборной Мальты. Подача стандарта с левого фланга пошла на ближнюю штангу, но там украинские защитники разобрались.
  • 4'
    Микеле Марколини только активен у кромки поля. Похоже, он требует своих футболистов играть смелее, видя пассивность со стороны соперников.
  • 3'
    Стартовые минуты встречи проходят в посредственном ритме - никто никуда не торопится. Украинцы и в матче с северомакедонцами очень долго запрягали, из-за чего едва не потеряли очки.
  • 2'
    Достаточно много болельщиков пришло сегодня на стадион в Трнаве. Почти все болеют за сборную Украины, так что номинальным хозяевам поля это должно прибавлять сил и мотивации.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина 0:0 Мальта

    Исход игры
    Украина
    95.1% (136)
    Ничья
    1.4% (2)
    Мальта
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    12.17% (14)
    Нет
    87.83% (101)
    Популярный счёт
    3:0 Украина
    38.5% (55)
    2:0 Украина
    22.4% (32)
    3:1 Украина
    4.2% (6)
    4:0 Украина
    4.2% (6)
    2:1 Украина
    3.5% (5)
    1:0 Украина
    2.8% (4)
    5:0 Украина
    2.1% (3)
    1:2 Мальта
    1.4% (2)
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    Украина
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