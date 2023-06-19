Постепенно растёт градус этой игры. Украинские футболисты заводятся. В такой ситуации мальтийцам будет всё сложнее действовать на разрушении игры.

Цыганков получил повреждение в жёстком стыке с Мускатом. Приходится приглашать медиков на помощь нападающему испанской "Жироны".

После паузы в игре украинцы перестали прессинговать на чужой половине поля. Цыганков вернулся на поле, хотя пока что с опаской опирается на свою левую ногу.

Большим фаворитом встречи букмекеры видели перед этой встречей сборную Украины, считая, что она должна побеждать в этой встрече с разницей в 2 мяча. Посмотрим, насколько оправдаются эти прогнозы.

В контратаке Джонс с правого фланга сместился в центр и выполнял удар по воротам с левой ноги метров с 25, но слишком слабо получилось, так что Трубин легко поймал мяч. Но это всё-таки удар в створ ворот, так что отметим это.

Конопля по правому флангу промчался в атаку, но в борьбе с защитником не сумел прострелить в штрафную площадку, выпустив мяч за лицевую линию поля.

После отражения очередной вражеской атаки, Мбонг намеревался разогнать быструю контратаку своей команды, но успел у него из-под ног выбить мяч Степаненко за боковую линию.

8' Камензули подключился к атаке сборной Мальты по левому флангу, где пытался обострить игру прострельной передачей, но получилось плохо, так что мяч был просто выпущен за лицевую линию.

7' После подачи углового с правого фланга по воротам в борьбе с соперников пробивал Кривцов, но у него сильно не получилось, поэтому Бонелло достаточно уверенно поймал мяч.

6' ОПАСНО! С десяти метров на силу по воротам пробил Ванат, Бонелло парировал мяч немного в сторону, после чего Ярмоленко в падении добивал с острого угла, но под мяч успел броситься в подкате мальтийский защитник.

5' Кривцов отдал плохой пас назад на Трубина, фактически подарив угловой для сборной Мальты. Подача стандарта с левого фланга пошла на ближнюю штангу, но там украинские защитники разобрались.

4' Микеле Марколини только активен у кромки поля. Похоже, он требует своих футболистов играть смелее, видя пассивность со стороны соперников.

3' Стартовые минуты встречи проходят в посредственном ритме - никто никуда не торопится. Украинцы и в матче с северомакедонцами очень долго запрягали, из-за чего едва не потеряли очки.

2' Достаточно много болельщиков пришло сегодня на стадион в Трнаве. Почти все болеют за сборную Украины, так что номинальным хозяевам поля это должно прибавлять сил и мотивации.