По правому краю пытались организовать наступление гости, Тоси сыграл на Нанни, но на этом мяч потерян.

По правому краю пытались организовать наступление гости, Тоси сыграл на Нанни, но на этом мяч потерян.

Антман с мячом возле углового флага, пытался уйти от соперника, не вышло.

С мячом на своей половине поля игроки Сан-Марино, пытаются выманить соперника? Длинный заброс Бенедеттини, Нинни и Берарди пытались зацепиться за мяч, не вышло.

Аут бросили сан-маринцы на правом фланге, сразу же на своего голкипера играют, сильный вынос Бенедеттини, попытка завладеть игровым снарядом на чужой половине поля.

Камара прямо у боковой подобрал игровой снаряд, передача на Чельмана, тот не сумел до мяча добраться.

11' Бенедеттини выбил мяч от ворот. 27-летний голкипер "Кайлунго", который за 29 матчей в национальной сборной пропустил 95 мячей. Почти всю карьеру был в Италии, обычно в роли второго или третьего голкипера. Среди команд "Новара", "Чезена", "Пьянезе".

10' Уронен исполнил подачу, до ворот было метров 30, верховая борьба за игроками Сан-Марино.

9' Штрафной удар заработали на левом фланге хозяева. Уронен и Сухонен у мяча. Ждём подачу.

8' Всем составом в атаке Финлядия, кроме Градецки. Но и тому можно подтягиваться в атаку. Передача на Алхо, тот по краю штрафной площади отдавал, чуть неточно.

6' Камара принял мяч, отдал в штрафную площадь соперника, Похьянпало не успел подработать, пытался пробить, неудачно вышло.

5' Через центр пошли в атаку игроки Финляндии, оборона у Сан-Марино выстроена весьма неплохо. Всего семь пропущенных мячей за три тура.

4' Уронен вперёд на Камара, вокруг штрафной площади Сан-Марино кружат хозяева. Перевод на Алхо, тот подачу исполнил, оторвался от соперника Похьянпало и головой! Но совсем мимо.