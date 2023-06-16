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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Финляндия
FIFA #56
 
Позже
Сан-Марино
FIFA #211
Прогнозы 44
Финляндия 100% (44)
X 0% (0)
Сан-Марино 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Сан-Марино
1.02
24.00
40.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Сан-Марино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
0:1
Е2
8:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

8
1

Среднее время на гол

11
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
180

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 2 0.67
Похьянпало Йоэль 1 0.33
Кялльман Беньямин 1 0.33
Пукки Теэму 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капиккьони Лоренцо 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Франчози Симоне 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Марино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Финляндия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

1
0
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сан-Марино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1
Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0

Результаты матчей

Финляндия
Сан-Марино

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Дания
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Словения
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Финляндия
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Северная Ирландия
 3 1 0 2 2 - 2 3
6.
Сан-Марино
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Финляндия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Словения
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 44
    Финляндия 100% (44)
    X 0% (0)
    Сан-Марино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Сан-Марино
    1.02
    24.00
    40.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Финляндия - Сан-Марино онлайн

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    Прогнозы на матч Финляндия - Сан-Марино

    Исход игры
    Финляндия
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Сан-Марино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    6.98% (3)
    Нет
    93.02% (40)
    Популярный счёт
    3:0 Финляндия
    38.6% (17)
    2:0 Финляндия
    31.8% (14)
    4:0 Финляндия
    11.4% (5)
    5:0 Финляндия
    4.5% (2)
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    Финляндия
    Сан-Марино
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