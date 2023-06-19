Тур: 4. Стадион: Стадион имени Ференца Суса.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
20
Волков
Захар
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванНападающий
- Нападающий
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жиресс Ален
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|1
|0.25
|Морозов Владислав
|1
|0.25
|Климович Владислав
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|Рашица Милот
|0
|0
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|2
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0
Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0
Косово
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1
Результаты матчей
Беларусь
Косово
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Беларусь
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Косово
Исход игры
Беларусь
32.9% (46)
Ничья
41.4% (58)
Косово
25.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (33)
Меньше
71.79% (84)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (49)
2:1 Беларусь
11.4% (16)
0:1 Косово
10% (14)
1:2 Косово
9.3% (13)
1:0 Беларусь
8.6% (12)
2:0 Беларусь
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Беларусь
1.4% (2)
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