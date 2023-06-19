Первый тайм

8' Волков на Эбонга с правого края забрасывал мяч. Сфера на линию вратарской прилетела и стала легкой добычей для голкипера косоваров, сыгравшего на выходе.

7' Муслия с линии штрафной пробивал по воротам соперника, но направил мяч далеко на трибуны. Впрочем, попытка пробить по рамке противника была неплохой.

6' В центре штрафной соперника сумел обработать мяч Савицкий, однако до удара дело так и не довел. В офсайде он оказался, и "вне игры" легко судейский корпус определил.

4' Целина оказался справа на ударной позиции у косоваров. Нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч, угодив в защитника, полетел за лицевую, но на линии его успел остановить Игнатович, избежав углового удара.

3' Футболисты Беларуси предстали сегодня на поле в бордовых цветах, а игроки сборной Косова вышли на газон в чисто белом обмундировании.

2' МОМЕНТ! Беларусь сразу де создает голевой момент! С правого фланга идет передача в центр. Там к мячу успевает Эбонг, который переправляет мяч прямо во вратаря!