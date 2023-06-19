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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Беларусь
FIFA #98
0:0
Первый тайм: 8'
Косово
FIFA #107
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 140
Беларусь 32.9% (46)
X 41.4% (58)
Косово 25.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Косово
6.00
3.75
5.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Игнатович
Сергей
7
Быков
Артём
Геннадьевич
20
Волков
Захар
5
Поляков
Денис
2
Печенин
Кирилл
13
Бочеров
Валерий
18
Капленко
Кирилл
15
Юзепчук
Роман
14
Яблонский
Евгений
8
Савицкий
Павел
9
Эбонг
Макс
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
23
Пакарада
Леарт
5
Фазлии
Бетим
20
Дрешевич
Ибрахим
21
Ррудхани
Донат
9
Целина
Берсант
8
Муслия
Флоран
18
Мурики
Ведат
Беларусь
4-3-3
Косово
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 1 0.25
Морозов Владислав 1 0.25
Климович Владислав 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 0.25
Рашица Милот 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Крьезиу Хекуран 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0
Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0
Косово
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1

Результаты матчей

Беларусь
Косово

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Румыния
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Израиль
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
Косово
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
5.
Андорра
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
6.
Беларусь
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Беларусь
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
6.
Андорра
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
3.
Израиль
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Беларусь
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Волков на Эбонга с правого края забрасывал мяч. Сфера на линию вратарской прилетела и стала легкой добычей для голкипера косоваров, сыгравшего на выходе. 
  • 7'
    Муслия с линии штрафной пробивал по воротам соперника, но направил мяч далеко на трибуны. Впрочем, попытка пробить по рамке противника была неплохой.
  • Офсайд
    6'
    В центре штрафной соперника сумел обработать мяч Савицкий, однако до удара дело так и не довел. В офсайде он оказался, и "вне игры" легко судейский корпус определил. 
  • 4'
    Целина оказался справа на ударной позиции у косоваров. Нанес он выстрел по рамке соперника, и мяч, угодив в защитника, полетел за лицевую, но на линии его успел остановить Игнатович, избежав углового удара.
  • 3'
    Футболисты Беларуси предстали сегодня на поле в бордовых цветах, а игроки сборной Косова вышли на газон в чисто белом обмундировании.
  • Опасный момент
    2'
    МОМЕНТ! Беларусь сразу де создает голевой момент! С правого фланга идет передача в центр. Там к мячу успевает Эбонг, который переправляет мяч прямо во вратаря!
  • Первый тайм начался
    1'
    Со свистком рефери наша встреча стартовала! удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Szusza Ferenc Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Беларусь.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Беларусь 0:0 Косово

Исход игры
Беларусь
32.9% (46)
Ничья
41.4% (58)
Косово
25.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (33)
Меньше
71.79% (84)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (49)
2:1 Беларусь
11.4% (16)
0:1 Косово
10% (14)
1:2 Косово
9.3% (13)
1:0 Беларусь
8.6% (12)
2:0 Беларусь
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Беларусь
1.4% (2)
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