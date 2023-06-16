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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Беларусь
FIFA #98
 
Позже
Косово
FIFA #107
Прогнозы 44
Беларусь 47.7% (21)
X 36.4% (16)
Косово 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Косово
4.90
3.80
4.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 1 0.33
Морозов Владислав 1 0.33
Климович Владислав 0 0
Юзепчук Роман 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 0.33
Рашица Милот 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 2 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Крьезиу Хекуран 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Беларусь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Беларусь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Беларусь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1
Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2
Косово
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2
Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1

Результаты матчей

Беларусь
Косово

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Беларусь
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Румыния
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Израиль
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Андорра
 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Беларусь
 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 2 0 0 2 1 - 4 0
6.
Беларусь
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Израиль
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Беларусь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 44
    Беларусь 47.7% (21)
    X 36.4% (16)
    Косово 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Косово
    4.90
    3.80
    4.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Беларусь - Косово

    Исход игры
    Беларусь
    47.7% (21)
    Ничья
    36.4% (16)
    Косово
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    2:1 Беларусь
    22.7% (10)
    1:0 Беларусь
    13.6% (6)
    2:0 Беларусь
    9.1% (4)
    1:2 Косово
    9.1% (4)
    0:1 Косово
    6.8% (3)
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    Беларусь
    Косово
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