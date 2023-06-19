Первый тайм

7' Мягко забросил в штрафную соперника Хендерсон на ход Арнольду, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

6' Сместился с правого фланга на скорости Ашковски и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.

5' Отдавал пас с правого фланга в штрафную Арнольд на ход Рэшфорду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

3' Сместился с фланга в штрафную соперника Сакс и пробил по воротам низом, но мяч поймал в руки без труда голкипер.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.