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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Англия
FIFA #5
0:0
Первый тайм: 6'
Северная Македония
FIFA #65
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 121
Англия 100% (121)
X 0% (0)
Северная Македония 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Северная Македония
1.13
9.40
33.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
10
Александер-Арнольд
Трент
4
Райс
Деклан
8
Хендерсон
Джордан
7
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
11
Рэшфорд
Маркус
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
4
Зайков
Джоко
14
Велкоски
Дарко
3
Ашковски
Стефан
7
Элмас
Эльиф
5
Адеми
Ариян
10
Барди
Энис
8
Алиоски
Эгзиян
9
Трайковски
Александар
23
Несторовски
Илья
Англия
4-3-3
Северная Македония
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (2) 0.75
Сака Букайо 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Райс Деклан 1 0.25
Уилсон Каллум 1 (1) 0.25
Хендерсон Джордан 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 2 0.67
Барди Энис 1 (1) 0.33
Чурлинов Дарко 1 0.33
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Райс Деклан 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 1 1
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Миовски Боян 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2
Англия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2
Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5
Северная Македония
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3
Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2

Результаты матчей

Англия
Северная Македония

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Украина
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Северная Македония
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Италия
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Мальта
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Украина
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Северная Македония
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Италия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мальта
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Мягко забросил в штрафную соперника Хендерсон на ход Арнольду, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 6'
    Сместился с правого фланга на скорости Ашковски и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался защитник.
  • 5'
    Отдавал пас с правого фланга в штрафную Арнольд на ход Рэшфорду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 3'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Сакс и пробил по воротам низом, но мяч поймал в руки без труда голкипер.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Отбор на Чемпионат Европы 2024 продолжается, в очередном поединке игрового дня встретятся сборные Англии и Северной Македонии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Англия 0:0 Северная Македония

Исход игры
Англия
100% (121)
Ничья
0% (0)
Северная Македония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
21.55% (25)
Нет
78.45% (91)
Популярный счёт
2:0 Англия
33.1% (40)
3:0 Англия
31.4% (38)
3:1 Англия
14.9% (18)
4:0 Англия
5% (6)
1:0 Англия
4.1% (5)
4:1 Англия
3.3% (4)
2:1 Англия
2.5% (3)
5:0 Англия
1.7% (2)
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Англия
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