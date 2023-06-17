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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Англия
FIFA #5
 
Позже
Северная Македония
FIFA #65
Прогнозы 44
Англия 100% (44)
X 0% (0)
Северная Македония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Северная Македония
1.19
8.20
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 (2) 1
Сака Букайо 1 0.33
Александер-Арнольд Трент 1 0.33
Райс Деклан 1 0.33
Уилсон Каллум 1 (1) 0.33
Хендерсон Джордан 0 0
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 2 1
Барди Энис 1 (1) 0.5
Чурлинов Дарко 1 0.5
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Райс Деклан 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 1 1
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Миовски Боян 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2
Англия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1
Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0

Результаты матчей

Англия
Северная Македония

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Италия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Северная Македония
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Украина
 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Мальта
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Северная Македония
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Италия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 44
    Англия 100% (44)
    X 0% (0)
    Северная Македония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Северная Македония
    1.19
    8.20
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Англия - Северная Македония

    Исход игры
    Англия
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Северная Македония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    19.05% (8)
    Нет
    80.95% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    40.9% (18)
    3:0 Англия
    18.2% (8)
    3:1 Англия
    13.6% (6)
    4:0 Англия
    9.1% (4)
    1:0 Англия
    6.8% (3)
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    Англия
    Северная Македония
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