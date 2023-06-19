Тур: 4. Стадион: Уиндзор Парк.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
19
Чарльз
Ши
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекНападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Госс ШонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Скворцов ЛевПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.5
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.5
|Зайнутдинов Бактиёр
|2 (1)
|0.5
|Вороговский Ян
|1
|0.25
|Аймбетов Абат
|1
|0.25
|Самородов Максим
|1
|0.25
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Маккэнн Алистер
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Куат Исламбек
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
Результаты матчей
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Казахстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
3
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Казахстан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2
Результаты матчей
Северная Ирландия
Казахстан
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Северная Ирландия
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|0 - 13
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Казахстан
Исход игры
Северная Ирландия
55% (77)
Ничья
25% (35)
Казахстан
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
2:1 Северная Ирландия
26.4% (37)
1:0 Северная Ирландия
22.9% (32)
1:1 Ничья
20% (28)
1:2 Казахстан
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Казахстан
2.1% (3)
2:0 Северная Ирландия
2.1% (3)
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