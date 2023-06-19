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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #62
0:0
Первый тайм: 8'
Казахстан
FIFA #112
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 140
Северная Ирландия 55% (77)
X 25% (35)
Казахстан 20% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Казахстан
5.95
3.80
6.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
5
Эванс
Джонни
20
Каткарт
Крейг
4
Хьюм
Трай
16
Маккэнн
Алистер
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
15
Томпсон
Джордан
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
12
Шацкий
Игорь
4
Быстров
Марат
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
16
Габышев
Михаил
11
Вороговский
Ян
19
Зайнутдинов
Бактиёр
21
Бейсебеков
Абзал
8
Тагыберген
Асхат
20
Оразов
Рамазан
10
Самородов
Максим
Северная Ирландия
3-5-2
Казахстан
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.5
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.5
Вороговский Ян 1 0.25
Аймбетов Абат 1 0.25
Самородов Максим 1 0.25
Исламхан Бауыржан 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Чарльз Дион 1 0
Маккэнн Алистер 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Майкл О'Нил 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Куат Исламбек 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Быстров Марат 1 0
Оразов Рамазан 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Казахстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Казахстан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2

Результаты матчей

Северная Ирландия
Казахстан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 4 3 0 1 10 - 3 9
2.
Казахстан
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
3.
Дания
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Словения
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Северная Ирландия
 0:0 4 1 1 2 2 - 2 4
6.
Сан-Марино
 4 0 0 4 0 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Дания
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Словения
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Казахстан
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Северная Ирландия
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Словения
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Пэдди Макнейр подавал с правого края, но по мячу сыграл защитник сборной Казахстана, а дальше владение вернулось к североирландцам.
  • 7'
    Трай Хьюм с подступов к штрафной площади гостей с правого фланга отправил мяч значительно выше перекладины.
  • Офсайд
    6'
    Положение "вне игры" зафиксировано у Диона Чарльза в правой части штрафной площади сборной Казахстана. Пришлось бросить играть в этом эпизоде нападающему хозяев.
  • 5'
    Бэйли Пикок-Фаррелл вступил сейчас в игру, хотя об опасном моменте у ворот Северной Ирланди не шло, была простейшая подача.
  • Фол, нарушение
    4'
    Пэдди Макнейр в середине поля на фланге с нарушением правил остановил проход Бактиёра Зайнутдинова, уронив того на газон.
  • Угловой
    3'
    Дион Чарльз подцепил мяч на правом фланге и прострелил, а Абзал Бейсебеков вынес мяч на угловой, не оказавшийся опасным.
  • 2'
    Ещё солнце освещает футбольный газон, однако тени длинные. Хозяева овладели мячом и заработали аут в атаке на правом фланге.
  • 1'
    Сборная Казахстана играет в жёлтой форме, тогда как сборная Северной Ирландии появилась на поле в зелёно-белой экипировке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Казахстан

Исход игры
Северная Ирландия
55% (77)
Ничья
25% (35)
Казахстан
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
2:1 Северная Ирландия
26.4% (37)
1:0 Северная Ирландия
22.9% (32)
1:1 Ничья
20% (28)
1:2 Казахстан
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Казахстан
2.1% (3)
2:0 Северная Ирландия
2.1% (3)
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