Первый тайм

8' Пэдди Макнейр подавал с правого края, но по мячу сыграл защитник сборной Казахстана, а дальше владение вернулось к североирландцам.

7' Трай Хьюм с подступов к штрафной площади гостей с правого фланга отправил мяч значительно выше перекладины.

6' Положение "вне игры" зафиксировано у Диона Чарльза в правой части штрафной площади сборной Казахстана. Пришлось бросить играть в этом эпизоде нападающему хозяев.

5' Бэйли Пикок-Фаррелл вступил сейчас в игру, хотя об опасном моменте у ворот Северной Ирланди не шло, была простейшая подача.

4' Пэдди Макнейр в середине поля на фланге с нарушением правил остановил проход Бактиёра Зайнутдинова, уронив того на газон.

3' Дион Чарльз подцепил мяч на правом фланге и прострелил, а Абзал Бейсебеков вынес мяч на угловой, не оказавшийся опасным.