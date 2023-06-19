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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #62
 
Позже
Казахстан
FIFA #112
Прогнозы 89
Северная Ирландия 61.8% (55)
X 27% (24)
Казахстан 11.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Казахстан
6.35
3.90
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.67
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.67
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.67
Вороговский Ян 1 0.33
Аймбетов Абат 1 0.33
Самородов Максим 1 0.33
Исламхан Бауыржан 0 0
Кенесов Арман 0 0

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Чарльз Дион 1 0
Маккэнн Алистер 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Майкл О'Нил 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Куат Исламбек 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Быстров Марат 1 0
Оразов Рамазан 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Северная Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Казахстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3
Казахстан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1
Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2

Результаты матчей

Северная Ирландия
Казахстан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Дания
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Словения
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Финляндия
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Северная Ирландия
 3 1 0 2 2 - 2 3
6.
Сан-Марино
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Финляндия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Словения
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Казахстан
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Сан-Марино
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Финляндия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Словения
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Дания
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Сан-Марино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Ирландия - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 17 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 89
    Северная Ирландия 61.8% (55)
    X 27% (24)
    Казахстан 11.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Ирландия
    Ничья
    Казахстан
    6.35
    3.90
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Ирландия - Казахстан

    Исход игры
    Северная Ирландия
    61.8% (55)
    Ничья
    27% (24)
    Казахстан
    11.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.78% (38)
    Меньше
    54.22% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.47% (56)
    Нет
    32.53% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Ирландия
    31.5% (28)
    1:0 Северная Ирландия
    24.7% (22)
    1:1 Ничья
    21.3% (19)
    2:2 Ничья
    4.5% (4)
    1:2 Казахстан
    4.5% (4)
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    Северная Ирландия
    Казахстан
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