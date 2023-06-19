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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Швейцария
FIFA #12
0:0
Первый тайм: 9'
Румыния
FIFA #46
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 82 Владение мячом, % 18
Прогнозы 128
Швейцария 93.8% (120)
X 5.5% (7)
Румыния 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Румыния
1.47
8.00
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
2
Фернандес
Эдимилсон
8
Фройлер
Ремо
6
Закария
Денис
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
17
Варгас
Рубен
7
Амдуни
Зеки
12
Молдован
Хорациу
5
Неделчару
Ионуц
15
Бурка
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
4
Маня
Кристьян
23
Сореску
Деян
11
Хаджи
Янис
22
Скречу
Владимир
10
Станчу
Николае
19
Коман
Флоринел
7
Алибек
Денис
Швейцария
3-4-2-1
Румыния
5-4-1

История личных встреч

Швейцария
Румыния

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 0.75
Амдуни Зеки 3 0.75
Фройлер Ремо 1 0.25
Джака Гранит 1 0.25
Варгас Рубен 1 0.25
Видмер Сильван 1 0.25
Шакири Джердан 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 0.25
Станчу Николае 1 0.25
Бурка Андрей 1 0.25
Ман Деннис 1 0.25
Марин Рэзван 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Видмер Сильван 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Станчу Николае 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Швейцария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1
Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Румыния
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Швейцария
Румыния

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Румыния
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Израиль
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
4.
Косово
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
5.
Андорра
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
6.
Беларусь
 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Румыния
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Беларусь
 0:0 3 0 1 2 1 - 7 1
6.
Андорра
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 0:0 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
3.
Израиль
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Косово
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Беларусь
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    10'
    Варгас исполнил подачу от углового флага. Румынские защитники вверху сыграли надёжно и мяч выбили.
  • Опасный момент
    9'
    Амдуни слева прорвался к воротам, но не смог укротить скачущий мяч и пробил точно в Молдована.
  • 8'
    Шакири справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Молдован.
  • Фол, нарушение
    7'
    Соруску на фланге сбил Шакири.
  • 6'
    Закария по центру неожиданно проскочил к штрафной площади соперников, но его удар с пятнадцати метров успел заблокировать Бурка.
  • 5'
    Навес Варгаса слева со штрафного получился слабым и низким. Защитник у ближней штанги легко выбил мяч ногой.
  • Фол, нарушение
    4'
    Маня у угла штрафной площади сбил Варгаса.
  • 3'
    Родригес слева с трудом догнал уходящий мяч и не смог исполнить нацеленный навес к воротам. Гости легко разрядили ситуацию в штрафной площади.
  • 2'
    Сборная Швейцарии играет в красной форме, сборная Румынии - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Аллменде"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allmend Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Швейцария 0:0 Румыния

Исход игры
Швейцария
93.8% (120)
Ничья
5.5% (7)
Румыния
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
2:1 Швейцария
40.6% (52)
2:0 Швейцария
22.7% (29)
1:0 Швейцария
11.7% (15)
3:1 Швейцария
7% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:0 Швейцария
3.1% (4)
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