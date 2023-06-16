  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Швейцария
FIFA #12
 
Позже
Румыния
FIFA #46
Прогнозы 42
Швейцария 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Румыния 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Румыния
1.43
9.30
9.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Румыния

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1
ММ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 1
Амдуни Зеки 3 1
Фройлер Ремо 1 0.33
Джака Гранит 1 0.33
Варгас Рубен 1 0.33
Видмер Сильван 1 0.33
Шакири Джердан 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 1 0.33
Станчу Николае 1 0.33
Бурка Андрей 1 0.33
Ман Деннис 1 0.33
Марин Рэзван 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Видмер Сильван 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Станчу Николае 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Швейцария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1
Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Румыния
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Швейцария
Румыния

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Румыния
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Израиль
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Андорра
 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Беларусь
 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Румыния
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Косово
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Андорра
 2 0 0 2 1 - 4 0
6.
Беларусь
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Израиль
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Косово
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Беларусь
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 3
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Швейцария 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Румыния 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Румыния
    1.43
    9.30
    9.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Румыния онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Швейцария - Румыния

    Исход игры
    Швейцария
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Румыния
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Швейцария
    47.7% (21)
    2:0 Швейцария
    18.2% (8)
    1:0 Швейцария
    9.1% (4)
    3:1 Швейцария
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    3:0 Швейцария
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария
    Румыния
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     