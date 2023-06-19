  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Ирландия
FIFA #49
0:0
Первый тайм: 8'
Гибралтар
FIFA #201
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 120
Ирландия 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Гибралтар 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Гибралтар
1.05
57.00
85.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
4
О'Ши
Дара
17
Найт
Джейсон
11
Макклин
Джеймс
6
Каллен
Джош
18
Макграт
Джейми
21
Смоллбоун
Уильям
9
Обафеми
Майкл
7
Фергюсон
Эван
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
10
Лопеш
Бернарду
5
Эннсли
Лу
4
Сержант
Джек
12
Оливейро
Джэйси
17
Ронан
Киан
11
Хартман
Нильс
7
Позо
Николас
20
Бритто
Итан
9
Эль-Хмиди
Аюб
Ирландия
3-4-2-1
Гибралтар
5-4-1

История личных встреч

Ирландия
Гибралтар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
2:0
Е2
0:1
Е2ОМ
0:4
Е2ОМ
7:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

4.5
2.5

Среднее время на гол

20
36

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллинз Натан 1 0.33
Фергюсон Эван 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0

Результаты матчей

Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1
Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1

Результаты матчей

Ирландия
Гибралтар

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 4 3 1 0 8 - 0 10
2.
Греция
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Гибралтар
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Гибралтар
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Гибралтар
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Ирландия
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 98% завершится победой Ирландия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.02. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.02 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Ирландия 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Гибралтар 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Гибралтар
1.05
57.00
85.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ирландия 0:0 Гибралтар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Гибралтар

Исход игры
Ирландия
98.3% (118)
Ничья
0.8% (1)
Гибралтар
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
11.21% (13)
Нет
88.79% (103)
Популярный счёт
3:0 Ирландия
33.3% (40)
2:0 Ирландия
30.8% (37)
4:0 Ирландия
14.2% (17)
3:1 Ирландия
5% (6)
2:1 Ирландия
3.3% (4)
5:0 Ирландия
3.3% (4)
6:0 Ирландия
2.5% (3)
1:0 Ирландия
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ирландия
Гибралтар
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 