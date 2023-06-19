Тур: 4. Стадион: Авива.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
17
Найт
Джейсон
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
17
Ронан
Киан
20
Бритто
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Найт ДжейсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скэйлз ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пэрротт ТройПолузащитник
-
10 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пикок ДиланНападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Ирландия
Гибралтар
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
4.5
2.5
Среднее время на гол
20
36
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллинз Натан
|1
|0.33
|Фергюсон Эван
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|1
|1
|Иган Джон
|2
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|0
|1
|Кашаро Ли
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гибралтар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
0
0
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1
Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1
Результаты матчей
Ирландия
Гибралтар
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ирландия
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|5
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|4
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|4
|Португалия
|Роналду Криштиану
|4
|Португалия
|Силва Бернарду
|3 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Гибралтар
Исход игры
Ирландия
98.3% (118)
Ничья
0.8% (1)
Гибралтар
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
11.21% (13)
Нет
88.79% (103)
Популярный счёт
3:0 Ирландия
33.3% (40)
2:0 Ирландия
30.8% (37)
4:0 Ирландия
14.2% (17)
3:1 Ирландия
5% (6)
2:1 Ирландия
3.3% (4)
5:0 Ирландия
3.3% (4)
6:0 Ирландия
2.5% (3)
1:0 Ирландия
1.7% (2)
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