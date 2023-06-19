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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Ирландия
FIFA #49
3:0
Конец матча
Гибралтар
FIFA #201
0'
36' Желтая карточка
Сержант Джек
1:0
52' Гол
Джонстон Майкл
2:0
59' Гол
Фергюсон Эван
70' Желтая карточка
Джолли Итан
3:0
90' Гол
Айда Адам
90'+4

Ход матча

36'
 
Сержант Джек
43'
 
Муэли Айман
Чиполина Рой
46'
Джонстон Майкл
Коллинз Натан
 
46'
 
Уайзмэн Скотт
Сержант Джек
46'
 
Де Барр Тиджей
Эль-Хмиди Аюб
52'
Джонстон Майкл
1:0
57'
Пэрротт Трой
Обафеми Майкл
 
59'
Фергюсон Эван
(Макклин Джеймс)
2:0
68'
 
Джолли Итан
Позо Николас
70'
 
Джолли Итан
72'
Браун Алан
Смоллбоун Уильям
 
73'
 
Баллентайн Скотт
Бритто Итан
84'
Айда Адам
Фергюсон Эван
 
84'
Хендрик Джефф
Найт Джейсон
 
90'
Айда Адам
(Макклин Джеймс)
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 13 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ирландия 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Гибралтар 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
4
О'Ши
Дара
17
Найт
Джейсон
11
Макклин
Джеймс
6
Каллен
Джош
18
Макграт
Джейми
21
Смоллбоун
Уильям
9
Обафеми
Майкл
7
Фергюсон
Эван
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
10
Лопеш
Бернарду
5
Эннсли
Лу
4
Сержант
Джек
12
Оливейро
Джэйси
17
Ронан
Киан
11
Хартман
Нильс
7
Позо
Николас
20
Бритто
Итан
9
Эль-Хмиди
Аюб
Ирландия
3-4-2-1
Гибралтар
5-4-1

История личных встреч

Ирландия
Гибралтар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
2:0
Е2
0:1
Е2ОМ
0:4
Е2ОМ
7:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

4.5
2.5

Среднее время на гол

20
36

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 1 0.33
Джонстон Майкл 1 0.33
Айда Адам 1 0.33
Коллинз Натан 1 0.33
Макклин Джеймс 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Джолли Итан 1 0

Результаты матчей

Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гибралтар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0
Ирландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гибралтар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1
Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1

Результаты матчей

Ирландия
Гибралтар

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
3:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
Греция
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Нидерланды
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ирландия
 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Греция
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Гибралтар
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 2 1 0 1 3 - 1 3
3.
Ирландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Нидерланды
 1 0 0 1 0 - 4 0
5.
Гибралтар
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Коллинз Натан уходит с поля. Джонстон Майкл выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Чиполина Рой уходит с поля. Муэли Айман выходит вместо него
    • Желтая карточка
      36'
      Сержант Джек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ирландия 98.3% (118)
    X 0.8% (1)
    Гибралтар 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ирландия 3:0 Гибралтар

    Исход игры
    Ирландия
    98.3% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Гибралтар
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    11.21% (13)
    Нет
    88.79% (103)
    Популярный счёт
    3:0 Ирландия
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    3:1 Ирландия
    5% (6)
    2:1 Ирландия
    3.3% (4)
    5:0 Ирландия
    3.3% (4)
    6:0 Ирландия
    2.5% (3)
    1:0 Ирландия
    1.7% (2)
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