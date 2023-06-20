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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #57
0:0
Первый тайм: 3'
Люксембург
FIFA #91
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
Босния и Герцеговина 93% (119)
X 5.5% (7)
Люксембург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Люксембург
4.20
4.11
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
3
Баришич
Адриан-Леон
6
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
21
Дедич
Амар
14
Тахирович
Бенджамин
13
Цимирот
Гойко
10
Пьянич
Миралем
17
Кодро
Кенан
20
Стеванович
Мирослав
11
Джеко
Эдин
1
Морис
Антони
3
Махмутович
Энес
2
Шано
Максим
19
Олесен
Матиас
4
Бонерт
Флориан
18
Жанс
Лоран
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
9
Синани
Данел
6
Боргес
Санчес
Ивандро
5
Курчи
Алессио
Босния и Герцеговина
3-5-2
Люксембург
3-4-1-2

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Люксембург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:3
Е2
5:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.5
Дедич Амар 1 0.25
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 1 0.25
Синани Данел 1 0.25

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Дедич Амар 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанс Лоран 2 0
Герсон Ларс 1 0
Шано Максим 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

0
2
Босния и Герцеговина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0
Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Люксембург

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 4 3 1 0 13 - 0 10
2.
Словакия
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Люксембург
 0:0 4 1 2 1 2 - 6 5
4.
Исландия
 0:0 4 1 1 2 8 - 5 4
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
6.
Лихтенштейн
 0:0 4 0 1 3 0 - 13 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Люксембург
 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 1 1 0 - 7 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 0:0 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Люксембург
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
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Прогнозы 128
Босния и Герцеговина 93% (119)
X 5.5% (7)
Люксембург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Люксембург
4.20
4.11
7.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Босния и Герцеговина 0:0 Люксембург онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Люксембург

Исход игры
Босния и Герцеговина
93% (119)
Ничья
5.5% (7)
Люксембург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
35.34% (41)
Нет
64.66% (75)
Популярный счёт
2:0 Босния и Герцеговина
31.3% (40)
2:1 Босния и Герцеговина
20.3% (26)
1:0 Босния и Герцеговина
17.2% (22)
3:0 Босния и Герцеговина
7.8% (10)
3:1 Босния и Герцеговина
6.3% (8)
4:1 Босния и Герцеговина
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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