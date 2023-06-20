Тур: 4. Стадион: Билино Поле.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дедич
Амар
17
Кодро
Кенан
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кодро КенанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хамулич СаидНападающий
-
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Защитник
-
17 Корач СеидЗащитник
- Защитник
-
11 Элшан ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Люксембург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.5
|Дедич Амар
|1
|0.25
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|1
|0.25
|Синани Данел
|1
|0.25
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанс Лоран
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
0
2
Босния и Герцеговина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0
Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Люксембург
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 0
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 5
|4
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 13
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Англия
|Сака Букайо
|4 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Люксембург
Исход игры
Босния и Герцеговина
93% (119)
Ничья
5.5% (7)
Люксембург
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
35.34% (41)
Нет
64.66% (75)
Популярный счёт
2:0 Босния и Герцеговина
31.3% (40)
2:1 Босния и Герцеговина
20.3% (26)
1:0 Босния и Герцеговина
17.2% (22)
3:0 Босния и Герцеговина
7.8% (10)
3:1 Босния и Герцеговина
6.3% (8)
4:1 Босния и Герцеговина
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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