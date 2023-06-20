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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #57
0:2
Конец матча
Люксембург
FIFA #91
0'
0:1
4' Гол
Боргес Санчес Ивандро
55' Желтая карточка
Бонерт Флориан
0:1
56' Не забитый пенальти
Хаджиахметович Амир
63' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
0:2
74' Гол
Синани Данел
86' Желтая карточка
Мартинс Марвин
88' Желтая карточка
Джеко Эдин
88' Желтая карточка
Морис Антони
90'+10

Ход матча

4'
0:1
Боргес Санчес Ивандро
46'
Хаджиахметович Амир
Тахирович Бенджамин
 
46'
Хамулич Саид
Кодро Кенан
 
55'
 
Бонерт Флориан
56'
Хаджиахметович Амир
0:1
58'
 
Мартинс Марвин
Курчи Алессио
63'
 
Мартинс Кристофер
72'
Менало Лука
Стеванович Мирослав
 
72'
Превляк Смаил
Цимирот Гойко
 
74'
0:2
Синани Данел
(Баррейро Леандро)
83'
 
Карлсон Дирк
Боргес Санчес Ивандро
86'
 
Мартинс Марвин
88'
Джеко Эдин
 
88'
 
Морис Антони
90'
 
Синани Дейвид
Синани Данел

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Босния и Герцеговина 93% (119)
X 5.5% (7)
Люксембург 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
21
Дедич
Амар
3
Баришич
Адриан-Леон
6
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
13
Цимирот
Гойко
10
Пьянич
Миралем
17
Кодро
Кенан
14
Тахирович
Бенджамин
20
Стеванович
Мирослав
11
Джеко
Эдин
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
4
Бонерт
Флориан
19
Олесен
Матиас
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
6
Боргес
Санчес
Ивандро
9
Синани
Данел
5
Курчи
Алессио
Босния и Герцеговина
4-3-1-2
Люксембург
4-4-1-1

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Люксембург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:3
Е2
5:0
Е2
0:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.5
Дедич Амар 1 0.25
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 2 0.5
Родригес Жерсон 1 0.25
Боргес Санчес Ивандро 1 0.25
Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Дедич Амар 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанс Лоран 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Герсон Ларс 1 0
Морис Антони 1 0
Шано Максим 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люксембург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

0
2
Босния и Герцеговина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Люксембург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0
Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Люксембург

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Словакия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Люксембург
 4 2 1 1 4 - 6 7
4.
Исландия
 4 1 0 3 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 4 1 0 3 3 - 7 3
6.
Лихтенштейн
 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Босния и Герцеговина
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Люксембург
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Боргес Санчес Ивандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Босния и Герцеговина 93% (119)
    X 5.5% (7)
    Люксембург 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:2 Люксембург

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    93% (119)
    Ничья
    5.5% (7)
    Люксембург
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    35.34% (41)
    Нет
    64.66% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Босния и Герцеговина
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    2:1 Босния и Герцеговина
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    1:0 Босния и Герцеговина
    17.2% (22)
    3:0 Босния и Герцеговина
    7.8% (10)
    3:1 Босния и Герцеговина
    6.3% (8)
    4:1 Босния и Герцеговина
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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