Тур: 4. Стадион: Зимбру.
0'
0:1
12' ГолМилик Аркадиуш
0:2
34' ГолЛевандовски Роберт
1:2
48' ГолНиколаеску Йон
50' Желтая карточкаБабогло Владислав
2:2
79' ГолНиколаеску Йон
80' Желтая карточкаНиколаеску Йон
3:2
85' ГолБабогло Владислав
90' Желтая карточкаРайлян Дорин
90' Желтая карточкаРябчук Олег
90'+7
Ход матча
12'
34'
48'
1:2
79'
2:2
80'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
25 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клещенко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Молдова
Польша
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3 (1)
|0.75
|Бабогло Владислав
|1
|0.25
|Кожокару Максим
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.33
|Милик Аркадиуш
|1
|0.33
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.33
|Свидерски Кароль
|1
|0.33
|Скораш Михал
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Райлян Дорин
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|1
|0
Результаты матчей
Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Молдова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1
Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0
Результаты матчей
Молдова
Польша
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Молдова
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
13
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|5.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молдова 3:2 Польша
Исход игры
Молдова
5.8% (8)
Ничья
2.9% (4)
Польша
91.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
23.93% (28)
Нет
76.07% (89)
Популярный счёт
0:2 Польша
39.6% (55)
1:2 Польша
12.2% (17)
0:3 Польша
11.5% (16)
0:1 Польша
9.4% (13)
1:3 Польша
5.8% (8)
1:4 Польша
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!