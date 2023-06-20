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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Молдова
FIFA #171
3:2
Конец матча
Польша
FIFA #23
0'
0:1
12' Гол
Милик Аркадиуш
0:2
34' Гол
Левандовски Роберт
1:2
48' Гол
Николаеску Йон
50' Желтая карточка
Бабогло Владислав
2:2
79' Гол
Николаеску Йон
80' Желтая карточка
Николаеску Йон
3:2
85' Гол
Бабогло Владислав
90' Желтая карточка
Райлян Дорин
90' Желтая карточка
Рябчук Олег
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Милик Аркадиуш
(Левандовски Роберт)
34'
0:2
Левандовски Роберт
(Милик Аркадиуш)
46'
Постолаки Вирджилиу
Домашкан Виталий
 
46'
Моцпан Никита
Дрос Кристиан
 
48'
Николаеску Йон
1:2
50'
Бабогло Владислав
 
64'
 
Берешиньски Бартош
Франковски Пшемыслав
65'
 
Каминьски Якуб
Залевски Никола
73'
 
Свидерски Кароль
Милик Аркадиуш
79'
Николаеску Йон
2:2
80'
Николаеску Йон
 
83'
 
Линетти Кароль
Шиманьски Дамиан
84'
Кожокарь Серафим
Николаеску Йон
 
85'
Бабогло Владислав
(Кожокару Максим)
3:2
90'
Райлян Дорин
 
90'
Рябчук Олег
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 139
Молдова 5.8% (8)
X 2.9% (4)
Польша 91.4% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Райлян
Дорин
5
Посмак
Вячеслав
4
Мудрак
Виктор
14
Крачун
Артур
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
2
Рябчук
Олег
3
Бабогло
Владислав
6
Дрос
Кристиан
13
Кожокару
Максим
10
Домашкан
Виталий
9
Николаеску
Йон
1
Щесны
Войцех
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
4
Кедзёра
Томаш
19
Франковски
Пшемыслав
21
Залевски
Никола
10
Шиманьски
Себастьян
17
Шиманьски
Дамиан
20
Зелиньски
Пётр
7
Милик
Аркадиуш
9
Левандовски
Роберт
Молдова
3-4-2-1
Польша
5-3-2

История личных встреч

Молдова
Польша

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ММ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (1) 0.75
Бабогло Владислав 1 0.25
Кожокару Максим 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.33
Милик Аркадиуш 1 0.33
Шиманьски Дамиан 1 0.33
Свидерски Кароль 1 0.33
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 2 0
Райлян Дорин 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Николаеску Йон 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Моцпан Никита 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0

Результаты матчей

Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Молдова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Молдова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1
Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0

Результаты матчей

Молдова
Польша

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Молдова
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Албания
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Молдова
 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Польша
 3 1 0 2 4 - 6 3
5.
Фарерские острова
 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Албания
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Польша
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фарерские острова
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Молдова
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 139
    Молдова 5.8% (8)
    X 2.9% (4)
    Польша 91.4% (127)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молдова 3:2 Польша

    Исход игры
    Молдова
    5.8% (8)
    Ничья
    2.9% (4)
    Польша
    91.4% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    23.93% (28)
    Нет
    76.07% (89)
    Популярный счёт
    0:2 Польша
    39.6% (55)
    1:2 Польша
    12.2% (17)
    0:3 Польша
    11.5% (16)
    0:1 Польша
    9.4% (13)
    1:3 Польша
    5.8% (8)
    1:4 Польша
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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