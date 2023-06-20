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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Болгария
FIFA #76
0:0
Первый тайм: 4'
Сербия
FIFA #25
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Болгария 9.6% (13)
X 11.1% (15)
Сербия 79.3% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Сербия
7.60
8.25
1.51
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Дюлгеров
Иван
15
Христов
Петко
23
Антов
Валентин
4
Груев
Илия
6
Попов
Виктор
18
Чочев
Ивайло
16
Илиев
Никола
8
Краев
Андриан
22
Петков
Марин
10
Русев
Георги
11
Десподов
Кирилл
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
8
Гудель
Неманья
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
7
Лукич
Саша
6
Максимович
Неманья
11
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
9
Йовелич
Деян
20
Милинкович-Савич
Сергей
Болгария
3-5-2
Сербия
3-4-3

История личных встреч

Болгария
Сербия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петков Марин 1 0.25
Шопов Станислав 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 1
Тадич Душан 1 0.33
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русев Георги 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0
Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1
Сербия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2
Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1

Результаты матчей

Болгария
Сербия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Болгария
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венгрия
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Черногория
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Литва
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
5.
Болгария
 0:0 4 0 2 2 1 - 5 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Сербия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Черногория
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Литва
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Живкович получил передачу на ход по правому флангу от Лукича, но Андрия сразу же был накрыт защитником сборной Болгарии, мяч был выбит в аут. 
  • 4'
    Ваня Милинкович-Савич попал под прессинг на правом углу вратарской, голкипер сборной Сербии не очень удачно сыграл ногами, но всё же он выбил мяч в аут и разрядил обстановку.
  • 3'
    Лукич и Живкович попытались провести атаку по правому флангу, но между собой футболисты сборной Сербии сыграли немного несогласованно, в итоге Живкович отправил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Русев при игре в подкате сбил Сергея Милинковича-Савича. Игроки сборной Сербии довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Сербии конечно же считается у букмекеров явным фаворитом. Болгария в свою очередь наверняка будет стараться играть от обороны, но, посмотрим, что получится у команды Младена Крстаича. 
  • До матча
  • Напомним, что в группе G сборная Сербии после двух сыгранных матчей имеет в своём активе шесть очков, команда Драгана Стойковича уверенно идёт на первом месте. Однако, в параллельном матче группы G Венгрия на домашнем поле будет принимать главного аутсайдера группы Литву, у Венгрии на данный момент четыре очка, а поэтому Сербии сегодня нужно стараться побеждать, чтобы сохранить за собой единоличное лидерство. Что касается Болгарии, команда Младена Крстаича в прошлом туре даже в большинстве на выезде не смогла переиграть Литву (команды сыграли между собой вничью со счётом 1:1). Из-за своей посредственной игры в активе Болгарии только одно очко после трёх матчей. 
  • Рассудит этот матч британская бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Помогать ему на бровках будут Иан Хассин и Джеймс Мэйнворинг. Резервным арбитром на этот матч назначен Роберт Джонс. За VAR будут отвечать Крис Кавана и Джарред Джиллетт из Австралии. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болгария 0:0 Сербия

Исход игры
Болгария
9.6% (13)
Ничья
11.1% (15)
Сербия
79.3% (107)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
1:2 Сербия
32.6% (44)
0:1 Сербия
16.3% (22)
0:2 Сербия
13.3% (18)
1:1 Ничья
8.9% (12)
1:3 Сербия
5.9% (8)
2:1 Болгария
5.2% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:3 Сербия
1.5% (2)
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