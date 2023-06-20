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Напомним, что в группе G сборная Сербии после двух сыгранных матчей имеет в своём активе шесть очков, команда Драгана Стойковича уверенно идёт на первом месте. Однако, в параллельном матче группы G Венгрия на домашнем поле будет принимать главного аутсайдера группы Литву, у Венгрии на данный момент четыре очка, а поэтому Сербии сегодня нужно стараться побеждать, чтобы сохранить за собой единоличное лидерство. Что касается Болгарии, команда Младена Крстаича в прошлом туре даже в большинстве на выезде не смогла переиграть Литву (команды сыграли между собой вничью со счётом 1:1). Из-за своей посредственной игры в активе Болгарии только одно очко после трёх матчей.