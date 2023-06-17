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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Болгария
FIFA #76
 
Позже
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 48
Болгария 14.6% (7)
X 14.6% (7)
Сербия 70.8% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Сербия
6.80
7.30
1.59
Все Коэффициенты

История личных встреч

Болгария
Сербия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петков Марин 1 0.33
Шопов Станислав 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 1.5
Тадич Душан 1 0.5
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русев Георги 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сербия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0
Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1
Сербия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2
Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1

Результаты матчей

Болгария
Сербия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Болгария
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венгрия
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Черногория
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Литва
 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Болгария
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Черногория
 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Болгария
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 48
    Болгария 14.6% (7)
    X 14.6% (7)
    Сербия 70.8% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Сербия
    6.80
    7.30
    1.59
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Болгария - Сербия

    Исход игры
    Болгария
    14.3% (7)
    Ничья
    14.3% (7)
    Сербия
    71.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.42% (32)
    Нет
    25.58% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    30.6% (15)
    0:1 Сербия
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:1 Болгария
    10.2% (5)
    0:2 Сербия
    6.1% (3)
    1:3 Сербия
    6.1% (3)
    2:3 Сербия
    4.1% (2)
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    Болгария
    Сербия
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