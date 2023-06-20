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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ставрев Александр
Норвегия
FIFA #44
0:0
Первый тайм: 4'
Кипр
FIFA #111
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 131
Норвегия 93.9% (123)
X 1.5% (2)
Кипр 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Кипр
1.13
9.90
28.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
16
Эурснес
Фредрик
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
17
Сольбаккен
Ола
15
Малл
Джоэл
6
Гогич
Александрос
19
Лайфис
Константинос
4
Иоанну
Николас
8
Антониу
Минас
7
Коррейя
Андерсон
5
Харалампус
Харалампос
13
Кусулос
Янис
20
Кастанос
Григорис
14
Пилеас
Костас
23
Питтас
Яннис
Норвегия
4-3-3
Кипр
5-4-1

История личных встреч

Норвегия
Кипр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:3
Е2
3:1
Е2
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.25
Холанн Эрлинг 1 (1) 0.25
Эурснес Фредрик 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 (1) 0.33

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Кастанос Григорис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Каро Андреас 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кипр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3
Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0

Результаты матчей

Норвегия
Кипр

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Грузия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Норвегия
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Кипр
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Норвегия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Кипр
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Шотландия
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кипр
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Норвегия
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 131
    Норвегия 93.9% (123)
    X 1.5% (2)
    Кипр 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Кипр
    1.13
    9.90
    28.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия 0:0 Кипр

    Исход игры
    Норвегия
    93.9% (123)
    Ничья
    1.5% (2)
    Кипр
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    29.06% (34)
    Нет
    70.94% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Норвегия
    35.9% (47)
    2:1 Норвегия
    16% (21)
    3:0 Норвегия
    11.5% (15)
    1:0 Норвегия
    9.2% (12)
    3:1 Норвегия
    8.4% (11)
    4:0 Норвегия
    3.8% (5)
    0:1 Кипр
    1.5% (2)
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    Кипр
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