Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Норвегия

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Берг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сольбаккен Ола из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Пилеас Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи

36' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Норвегия

32' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Хорошую попытку сделал Пилеас Костас . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Харалампус Харалампос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Коррейя Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кипр совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лайфис Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Кипр

24' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Антониу Минас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Игра в одни ворота сейчас. Норвегия доминирует и владеет мячом

23' Удар от ворот произведет Кипр

23' Эдегор Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Сольбаккен Ола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Матч возобновлен

19' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Эурснес Фредрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Страндберг Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кусулос Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Кипр

16' Холанн Эрлинг пробует нанести удар издали, но Жоель Малл ловит мяч

16' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Коррейя Андерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лайфис Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Страндберг Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Иоанну Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Команда Норвегия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Сольбаккен Ола забивает с левой ноги!

12' Сорлот Александр из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мелинг Биргер нанес удар в каркас ворот!

11' Сольбаккен Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гогич Александрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Эдегор Мартин из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Оооо... вот это был удар! Берг Патрик должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Берг Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Сорлот Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кипр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Кипр

5' Удар от ворот произведет Кипр

4' Эурснес Фредрик из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Страндберг Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кусулос Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Норвегия

2' Антониу Минас не смог попасть в створ ударом издали

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кипр начинает с центра поля