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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ставрев Александр
Норвегия
FIFA #44
3:1
Конец матча
Кипр
FIFA #111
0'
1:0
12' Гол
Сольбаккен Ола
18' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
37' Желтая карточка
Питтас Яннис
2:0
56' Пенальти
Холанн Эрлинг
3:0
60' Гол
Холанн Эрлинг
89' Желтая карточка
Финне Бор
3:1
90' Гол
Кастанос Григорис
90'+5

Ход матча

12'
Сольбаккен Ола
(Сорлот Александр)
1:0
18'
Эурснес Фредрик
 
37'
 
Питтас Яннис
56'
Холанн Эрлинг
2:0
59'
Берге Сандер
Сольбаккен Ола
 
59'
Вембангомо Брис
Рюэрсон Юлиан
 
60'
Холанн Эрлинг
(Эдегор Мартин)
3:0
61'
 
Андреу Стелиос
Пилеас Костас
61'
 
Лойзу Лойзос
Антониу Минас
61'
 
Ционис Маринос
Харалампус Харалампос
70'
 
Христофи Димитрос
Питтас Яннис
74'
Торстведт Кристиан
Берг Патрик
 
87'
Финне Бор
Холанн Эрлинг
 
87'
Вельде Кристоффер
Эурснес Фредрик
 
89'
Финне Бор
 
90'
 
Сациас Яннис
Кусулос Янис
90'
3:1
Кастанос Григорис
(Христофи Димитрос)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 671 Количество передач 346
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Норвегия 93.9% (123)
X 1.5% (2)
Кипр 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
16
Эурснес
Фредрик
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
17
Сольбаккен
Ола
15
Малл
Джоэл
6
Гогич
Александрос
19
Лайфис
Константинос
4
Иоанну
Николас
8
Антониу
Минас
7
Коррейя
Андерсон
5
Харалампус
Харалампос
13
Кусулос
Янис
20
Кастанос
Григорис
14
Пилеас
Костас
23
Питтас
Яннис
Норвегия
4-3-3
Кипр
5-4-1

История личных встреч

Норвегия
Кипр

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:3
Е2
3:1
Е2
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (2) 0.75
Сорлот Александр 1 0.25
Сольбаккен Ола 1 0.25
Эурснес Фредрик 0 0
Эдегор Мартин 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.33
Питтас Яннис 1 (1) 0.33
Христофи Димитрос 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Финне Бор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Каро Андреас 1 0

Результаты матчей

Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кипр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Норвегия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
0
Норвегия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кипр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3
Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0

Результаты матчей

Норвегия
Кипр

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2:0 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Грузия
 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Норвегия
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Кипр
 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Грузия
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кипр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Норвегия заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Норвегия: 66%, Кипр: 34%.
  • 93'
    Христофи Димитрос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Кипр пытается что-то создать.
  • Угловой
    93'
    Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Христофи Димитрос сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Норвегия 93.9% (123)
    X 1.5% (2)
    Кипр 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Норвегия 3:1 Кипр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия 3:1 Кипр

    Исход игры
    Норвегия
    93.9% (123)
    Ничья
    1.5% (2)
    Кипр
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    29.06% (34)
    Нет
    70.94% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Норвегия
    35.9% (47)
    2:1 Норвегия
    16% (21)
    3:0 Норвегия
    11.5% (15)
    1:0 Норвегия
    9.2% (12)
    3:1 Норвегия
    8.4% (11)
    4:0 Норвегия
    3.8% (5)
    0:1 Кипр
    1.5% (2)
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