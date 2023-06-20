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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Исландия
FIFA #64
0:0
Первый тайм: 3'
Португалия
FIFA #9
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 149
Исландия 5.4% (8)
X 0.7% (1)
Португалия 94% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Португалия
8.50
8.20
1.42
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рунарссон
Рунар
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
23
Магнуссон
Хёрдур
15
Виллюмссон
Виллюм
21
Траустасон
Арнор
7
Гудмундссон
Йоханн
10
Гудмундссон
Альберт
11
Финнбогасон
Альфред
9
Торстейнссон
Йон
22
Кошта
Диогу
4
Диаш
Рубен
13
Данилу
Перейра
3
Пепе
Кеплер
20
Канселу
Жоау
2
Далот
Диогу
10
Силва
Бернарду
18
Невеш
Рубен
8
Фернандеш
Бруну
7
Роналду
Криштиану
17
Леау
Рафаэл
Исландия
4-3-3
Португалия
5-3-2

История личных встреч

Исландия
Португалия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1
Е2
5:3
Е2
1:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.75
Гудьонсен Андри 1 0.25
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.25
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.25
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.25
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.25
Торстейнссон Йон 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (1) 1
Силва Бернарду 3 0.75
Фернандеш Бруну 2 0.5
Леау Рафаэл 1 0.25
Отавио Эдмилсон 1 0.25
Канселу Жоау 1 0.25
Фелиш Жоау 1 0.25
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Палссон Виктор 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Данилу Перейра 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
7
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Португалия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1
Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0
Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0

Результаты матчей

Исландия
Португалия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Исландия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5
1
2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 4 3 1 0 13 - 0 10
2.
Словакия
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Люксембург
 0:0 4 1 2 1 2 - 6 5
4.
Исландия
 0:0 4 1 1 2 8 - 5 4
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
6.
Лихтенштейн
 0:0 4 0 1 3 0 - 13 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Люксембург
 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 1 1 0 - 7 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 0:0 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Люксембург
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    4'
    Первый угловой на левом фланге заработали гости. Бруну Фернандеш выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся.
  • 3'
    Португальцы принялись просто катать мяч поперёк поля. Очевидно, что гости не настроены на ударный старт, решив для начала просто привыкнуть к чужому газону.
  • 2'
    Исландцы активно начали встречу, проведя атаку правым флангом, откуда последовал заброс на дальний край штрафной площади на Торстейнссона, но у того удар в касание с лёта не получился.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Исландия 0:0 Португалия

Исход игры
Исландия
5.4% (8)
Ничья
0.7% (1)
Португалия
94% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
47.41% (55)
Нет
52.59% (61)
Популярный счёт
0:2 Португалия
27.5% (41)
1:2 Португалия
25.5% (38)
1:3 Португалия
8.7% (13)
0:1 Португалия
6.7% (10)
0:3 Португалия
5.4% (8)
1:4 Португалия
1.3% (2)
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