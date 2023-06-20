Тур: 4. Стадион: Лаугардалсвёллур.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
18
Невеш
Рубен
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Исландия
Португалия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
38
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.75
|Гудьонсен Андри
|1
|0.25
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.25
|Финнбогасон Альфред
|1 (1)
|0.25
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.25
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.25
|Торстейнссон Йон
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|1
|Силва Бернарду
|3
|0.75
|Фернандеш Бруну
|2
|0.5
|Леау Рафаэл
|1
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.25
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
7
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Португалия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1
Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0
Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0
Результаты матчей
Исландия
Португалия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Исландия
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
21
12
12
12
12
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 0
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|4.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 5
|4
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 13
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Англия
|Сака Букайо
|4 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 0:0 Португалия
Исход игры
Исландия
5.4% (8)
Ничья
0.7% (1)
Португалия
94% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
47.41% (55)
Нет
52.59% (61)
Популярный счёт
0:2 Португалия
27.5% (41)
1:2 Португалия
25.5% (38)
1:3 Португалия
8.7% (13)
0:1 Португалия
6.7% (10)
0:3 Португалия
5.4% (8)
1:4 Португалия
1.3% (2)
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