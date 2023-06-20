Первый тайм

4' Первый угловой на левом фланге заработали гости. Бруну Фернандеш выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся.

3' Португальцы принялись просто катать мяч поперёк поля. Очевидно, что гости не настроены на ударный старт, решив для начала просто привыкнуть к чужому газону.

2' Исландцы активно начали встречу, проведя атаку правым флангом, откуда последовал заброс на дальний край штрафной площади на Торстейнссона, но у того удар в касание с лёта не получился.