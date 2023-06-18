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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Исландия
FIFA #64
 
Позже
Португалия
FIFA #9
Прогнозы 44
Исландия 0% (0)
X 2.3% (1)
Португалия 97.7% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Португалия
9.85
9.60
1.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия
Португалия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1
Е2
5:3
Е2
1:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 1
Гудьонсен Андри 1 0.33
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.33
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.33
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.33
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.33
Торстейнссон Йон 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 4 (1) 1.33
Силва Бернарду 3 1
Фернандеш Бруну 2 0.67
Леау Рафаэл 1 0.33
Отавио Эдмилсон 1 0.33
Канселу Жоау 1 0.33
Фелиш Жоау 1 0.33
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Палссон Виктор 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Данилу Перейра 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Португалия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
7
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Португалия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1
Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0
Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1
Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0

Результаты матчей

Исландия
Португалия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Исландия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5
1
2

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Словакия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Люксембург
 3 1 1 1 2 - 6 4
4.
Исландия
 3 1 0 2 8 - 5 3
5.
Босния и Герцеговина
 3 1 0 2 3 - 5 3
6.
Лихтенштейн
 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Босния и Герцеговина
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Люксембург
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Люксембург
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 44
    Исландия 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Португалия 97.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Португалия
    9.85
    9.60
    1.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Исландия - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Исландия - Португалия

    Исход игры
    Исландия
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Португалия
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.81% (24)
    Нет
    44.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    31.1% (14)
    0:2 Португалия
    28.9% (13)
    1:3 Португалия
    17.8% (8)
    0:1 Португалия
    8.9% (4)
    0:3 Португалия
    4.4% (2)
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    Португалия
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