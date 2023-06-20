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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Венгрия
FIFA #33
0:0
Первый тайм: 4'
Литва
FIFA #146
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 128
Венгрия 95.3% (122)
X 3.1% (4)
Литва 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Литва
26.00
8.10
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
20
Шаллаи
Роланд
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
16
Газдаг
Даниэль
10
Собослаи
Доминик
18
Варга
Барнабас
12
Гертмонас
Эдвинас
20
Лекиатас
Рокас
5
Казуколовас
Кипрас
2
Климавичюс
Линас
6
Тутышкинас
Артемиюс
8
Узела
Каролис
15
Гинейтис
Гвидас
23
Янкаускас
Элигиюс
7
Сиргедас
Гратас
11
Шешплаукис
Дейвидас
19
Паулаускас
Гитис
Венгрия
3-4-2-1
Литва
4-2-3-1

История личных встреч

Венгрия
Литва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
4:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вечеи Балинт 1 0.33
Адам Мартин 1 0.33
Собослаи Доминик 1 0.33
Орбан Вилли 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.33
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаллаи Роланд 1 0
Чобот Кевин 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 0 1
Сливка Выкинтас 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1
Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4
Литва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0
Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4

Результаты матчей

Венгрия
Литва

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венгрия
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Черногория
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Литва
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
5.
Болгария
 0:0 4 0 2 2 1 - 5 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Сербия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Черногория
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Литва
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Болгария
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы 128
Венгрия 95.3% (122)
X 3.1% (4)
Литва 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Литва
26.00
8.10
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Венгрия 0:0 Литва

Исход игры
Венгрия
95.3% (122)
Ничья
3.1% (4)
Литва
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
32.76% (38)
Нет
67.24% (78)
Популярный счёт
2:0 Венгрия
35.9% (46)
2:1 Венгрия
18.8% (24)
1:0 Венгрия
11.7% (15)
3:0 Венгрия
10.9% (14)
3:1 Венгрия
4.7% (6)
1:1 Ничья
2.3% (3)
4:0 Венгрия
2.3% (3)
4:1 Венгрия
1.6% (2)
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