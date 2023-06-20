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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Венгрия
FIFA #33
2:0
Конец матча
Литва
FIFA #146
0'
1:0
32' Гол
Варга Барнабас
39' Желтая карточка
Узела Каролис
50' Желтая карточка
Тутышкинас Артемиюс
54' Желтая карточка
Орбан Вилли
57' Желтая карточка
Янкаускас Элигиюс
2:0
83' Гол
Шаллаи Роланд
89' Желтая карточка
Собослаи Доминик
90'+5

Ход матча

32'
Варга Барнабас
(Салаи Аттила)
1:0
39'
 
Узела Каролис
46'
 
Воробьев Модест
Узела Каролис
46'
 
Сирвис Пиюс
Сиргедас Гратас
50'
 
Тутышкинас Артемиюс
54'
Орбан Вилли
 
57'
 
Янкаускас Элигиюс
60'
Кляйнхайслер Ласло
Стайлс Каллум
 
60'
Адам Мартин
Варга Барнабас
 
63'
 
Бенета Маркас
Тутышкинас Артемиюс
78'
 
Armandas Kucys
Шешплаукис Дейвидас
79'
Ланг Адам
Газдаг Даниэль
 
79'
Ференци Янош
Керкез Милош
 
83'
Шаллаи Роланд
(Собослаи Доминик)
2:0
86'
 
Романовский Даниэль
Янкаускас Элигиюс
88'
Барат Петер
Шаллаи Роланд
 
89'
Собослаи Доминик
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Венгрия 95.3% (122)
X 3.1% (4)
Литва 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
20
Шаллаи
Роланд
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
17
Стайлс
Каллум
16
Газдаг
Даниэль
10
Собослаи
Доминик
18
Варга
Барнабас
12
Гертмонас
Эдвинас
5
Казуколовас
Кипрас
2
Климавичюс
Линас
20
Лекиатас
Рокас
11
Шешплаукис
Дейвидас
6
Тутышкинас
Артемиюс
7
Сиргедас
Гратас
8
Узела
Каролис
15
Гинейтис
Гвидас
19
Паулаускас
Гитис
23
Янкаускас
Элигиюс
Венгрия
3-4-2-1
Литва
5-3-2

История личных встреч

Венгрия
Литва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
4:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 1 0.33
Вечеи Балинт 1 0.33
Шаллаи Роланд 1 0.33
Адам Мартин 1 0.33
Варга Барнабас 1 0.33
Орбан Вилли 0 0
Салаи Аттила 0 0
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.33
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Чобот Кевин 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 0 1
Сливка Выкинтас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Венгрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Литва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1
Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4
Литва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0 Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0
Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4

Результаты матчей

Венгрия
Литва

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Литва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Сербия
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Черногория
 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
Болгария
 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Литва
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Болгария
 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Венгрия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Узела Каролис получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Салаи Аттила сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Варга Барнабас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Венгрия 95.3% (122)
    X 3.1% (4)
    Литва 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венгрия 2:0 Литва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венгрия 2:0 Литва

    Исход игры
    Венгрия
    95.3% (122)
    Ничья
    3.1% (4)
    Литва
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    32.76% (38)
    Нет
    67.24% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Венгрия
    35.9% (46)
    2:1 Венгрия
    18.8% (24)
    1:0 Венгрия
    11.7% (15)
    3:0 Венгрия
    10.9% (14)
    3:1 Венгрия
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    4:0 Венгрия
    2.3% (3)
    4:1 Венгрия
    1.6% (2)
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