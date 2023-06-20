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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Эстония
FIFA #108
0:0
Первый тайм: 4'
Бельгия
FIFA #4
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 136
Эстония 2.9% (4)
X 1.5% (2)
Бельгия 95.6% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Бельгия
9.60
9.70
1.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
6
Пеэтсон
Расмус
18
Метс
Кароль
2
Кууск
Мяртен
23
Тенисте
Тайо
10
Синявский
Василий
20
Поом
Маркус
4
Кяйт
Маттиас
17
Миллер
Мартин
15
Саппинен
Рауно
11
Оямаа
Хенрик
13
Селс
Матц
21
Кастань
Тимоти
4
Фас
Ваут
5
Вертонген
Ян
3
Теате
Артур
6
Вранкс
Астер
8
Тилеманс
Юри
11
Карраско
Янник
19
Бакайоко
Жоан
10
Лукаку
Ромелу
14
Ндайишимий
Майк
Эстония
5-3-2
Бельгия
4-3-3

История личных встреч

Эстония
Бельгия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
2:5
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
8:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
3:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

4.67
2.33

Среднее время на гол

19
38

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

3
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

30
49

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.67
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 4 1.33
Лукебакио Доди 0 0
Бакайоко Жоан 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кяйт Маттиас 2 0
Метс Кароль 1 0
Синявский Василий 1 0
Паскочи Максим 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1
Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0
Бельгия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0
Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1

Результаты матчей

Эстония
Бельгия

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Бельгия
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Швеция
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Эстония
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
5.
Азербайджан
 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Швеция
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельгия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Швеция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австрия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Кастань на фланге руками остановил рывок Миллера и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 5'
    Бельгийцы много владеют мячом, но первые минуты встречи проводят на своей половине поля. Хозяева при этом большими силами в прессинг не идут.
  • 4'
    Поом исполнил странную подачу со штрафного. Мяч перелетел через всех игроков и оказался за боковой линией поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бакайоко в центре поля отправил на газон Синявского.
  • 2'
    Сборная Эстонии играет в синих футболках и чёрных трусах, сборная Бельгии - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "А. Ле Кок Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группы F отборочного турнира ЕВРО-2024, в котором сыграют сборные Эстонии и Бельгии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эстония 0:0 Бельгия

Исход игры
Эстония
2.9% (4)
Ничья
1.5% (2)
Бельгия
95.6% (130)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
25.21% (30)
Нет
74.79% (89)
Популярный счёт
0:3 Бельгия
29.4% (40)
0:2 Бельгия
25% (34)
1:3 Бельгия
11% (15)
1:2 Бельгия
9.6% (13)
0:4 Бельгия
4.4% (6)
0:1 Бельгия
2.9% (4)
0:5 Бельгия
1.5% (2)
1:4 Бельгия
1.5% (2)
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