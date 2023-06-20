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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Шотландия
FIFA #36
0:0
Первый тайм: 4'
Грузия
FIFA #77
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 156
Шотландия 75% (117)
X 11.5% (18)
Грузия 13.5% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Грузия
7.05
4.10
6.25
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ганн
Энгус
15
Портеус
Райан
13
Хендри
Джек
6
Тирни
Киран
2
Хикки
Аарон
3
Робертсон
Эндрю
4
Мактоминай
Скотт
14
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
12
Мамардашвили
Георгий
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
5
Кверквелия
Соломон
6
Гагнидзе
Лука
23
Двали
Лаша
16
Квеквескири
Ника
10
Китеишвили
Отар
18
Лобжанидзе
Саба
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Шотландия
5-3-2
Грузия
3-5-2

История личных встреч

Шотландия
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 4 1
Дайкс Линдон 1 0.25
Маклин Кенни 1 0.25
Макгинн Джон 1 0.25
Робертсон Эндрю 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.67
Давиташвили Зурико 1 0.33
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портеус Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Хендри Джек 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Дайкс Линдон 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Азаров Ираклий 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1
Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0
Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Нидерланды - Грузия 3:0

Результаты матчей

Шотландия
Грузия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Грузия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Норвегия
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Кипр
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Норвегия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Кипр
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Шотландия
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кипр
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Норвегия
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Шотландцы, несмотря на тяжёлое поле, активно атакуют на стартовых минутах матча.
  • Фол, нарушение
    2'
    Аарон Хикки затолкал на левом фланге в центральной части поля Хвичу Кварацхелию.
  • Дождь
    2'
    Есть нюанс: дренажная система газона, мягко говоря, не очень хорошо справляется с дождевыми осадками, поэтому на футбольном поле преобладают лужи, в которых мяч зачастую застревает.
  • 1'
    Сборная Шотландии появилась на полде в чёрной форме, тогда как у сборной Грузии преимущественно белая экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Грузия

Исход игры
Шотландия
75% (117)
Ничья
11.5% (18)
Грузия
13.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
36.5% (57)
2:0 Шотландия
15.4% (24)
1:0 Шотландия
10.3% (16)
1:1 Ничья
5.1% (8)
1:2 Грузия
1.9% (3)
3:1 Шотландия
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Шотландия
1.3% (2)
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