  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Шотландия
FIFA #36
 
Позже
Грузия
FIFA #77
Прогнозы 53
Шотландия 75.5% (40)
X 7.5% (4)
Грузия 17% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Грузия
7.80
4.25
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шотландия
Грузия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 4 1.33
Дайкс Линдон 1 0.33
Маклин Кенни 1 0.33
Макгинн Джон 1 0.33
Робертсон Эндрю 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 1
Давиташвили Зурико 1 0.5
Кверквелия Соломон 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портеус Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Хендри Джек 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Дайкс Линдон 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Азаров Ираклий 1 0

Результаты матчей

Шотландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Шотландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Шотландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Грузия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1
Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0
Грузия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Грузия - Северная Македония 2:0 Грузия - Болгария 0:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Нидерланды - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2

Результаты матчей

Шотландия
Грузия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шотландия
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Грузия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Испания
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Норвегия
 3 0 1 2 2 - 6 1
5.
Кипр
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Испания
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Грузия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кипр
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Норвегия
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Шотландия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Норвегия
 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Испания
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 5
Бельгия Лукаку Ромелу 4
Шотландия Мактоминай Скотт 4
Португалия Роналду Криштиану 4
Португалия Силва Бернарду 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.48. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.48 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Шотландия 75.5% (40)
    X 7.5% (4)
    Грузия 17% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Грузия
    7.80
    4.25
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Грузия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Шотландия - Грузия

    Исход игры
    Шотландия
    75.9% (41)
    Ничья
    7.4% (4)
    Грузия
    16.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    37% (20)
    2:0 Шотландия
    18.5% (10)
    1:0 Шотландия
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    3:0 Шотландия
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шотландия
    Грузия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     