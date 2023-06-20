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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #199
0:0
Первый тайм: 2'
Словакия
FIFA #51
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Лихтенштейн 2.4% (3)
X 2.4% (3)
Словакия 95.2% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Словакия
44.00
33.00
20.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
23
Хофер
Йенс
16
Вольфингер
Фабио
20
Вольфингер
Сандро
7
Люхингер
Зимон
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
10
Саланович
Деннис
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
7
Суслов
Томаш
10
Полиевка
Роберт
20
Мак
Роберт
Лихтенштейн
3-5-2
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Лихтенштейн
Словакия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцка Юрай 1 0.25
Мак Роберт 1 0.25
Гараслин Лукаш 1 0.25
Суслов Томаш 1 0.25
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Люхингер Зимон 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2
Лихтенштейн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
1
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Словакия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0
Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1

Результаты матчей

Лихтенштейн
Словакия

Точный счет

0:7
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 4 3 1 0 13 - 0 10
2.
Словакия
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Люксембург
 0:0 4 1 2 1 2 - 6 5
4.
Исландия
 0:0 4 1 1 2 8 - 5 4
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
6.
Лихтенштейн
 0:0 4 0 1 3 0 - 13 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Люксембург
 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 1 1 0 - 7 1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Словакия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 0:0 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Люксембург
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы 126
Лихтенштейн 2.4% (3)
X 2.4% (3)
Словакия 95.2% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лихтенштейн
Ничья
Словакия
44.00
33.00
20.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лихтенштейн 0:0 Словакия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:0 Словакия

Исход игры
Лихтенштейн
2.4% (3)
Ничья
2.4% (3)
Словакия
95.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
0:2 Словакия
37.3% (47)
0:3 Словакия
23% (29)
1:2 Словакия
12.7% (16)
0:1 Словакия
4.8% (6)
1:3 Словакия
4.8% (6)
0:4 Словакия
2.4% (3)
1:4 Словакия
2.4% (3)
0:5 Словакия
1.6% (2)
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Лихтенштейн
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