Тур: 4. Стадион: Рейнпарк.
0:1
Конец матча
Ход матча
31'
45'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 14
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
184 Количество передач 609
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бек
Никлас
23
Хофер
Йенс
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
20
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бек НикласЗащитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хаас КолинНападающий
-
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
-
23 Равас ГенрихВратарь
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дурис ДавидНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Лихтенштейн
Словакия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцка Юрай
|1
|0.25
|Мак Роберт
|1
|0.25
|Вавро Денис
|1
|0.25
|Гараслин Лукаш
|1
|0.25
|Суслов Томаш
|1
|0.25
|Гамшик Марек
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|1
|0
|Малин Андреас
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Люхингер Зимон
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
2
Лихтенштейн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
1
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Словакия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0
Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1
Результаты матчей
Лихтенштейн
Словакия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|6.
|4
|0
|0
|4
|0 - 14
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Словакия
Исход игры
Лихтенштейн
2.4% (3)
Ничья
2.4% (3)
Словакия
95.2% (120)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
0:2 Словакия
37.3% (47)
0:3 Словакия
23% (29)
1:2 Словакия
12.7% (16)
0:1 Словакия
4.8% (6)
1:3 Словакия
4.8% (6)
0:4 Словакия
2.4% (3)
1:4 Словакия
2.4% (3)
0:5 Словакия
1.6% (2)
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