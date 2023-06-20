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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #199
0:1
Конец матча
Словакия
FIFA #51
0'
31' Желтая карточка
Бек Никлас
0:1
45' Гол
Вавро Денис
90'+7

Ход матча

31'
Бек Никлас
 
45'
0:1
Вавро Денис
(Ганцко Давид)
62'
Грабер Лукас
Вольфингер Сандро
 
62'
Майер Ливио
Вольфингер Фабио
 
62'
 
Дурис Давид
Мак Роберт
77'
Филипп Гасснер
Саглам Ферхат
 
77'
Хаас Колин
Люхингер Зимон
 
78'
 
Стрелец Давид
Полиевка Роберт
78'
 
Беро Матуш
Гамшик Марек
90'
 
Лоботка Станислав
Вавро Денис
90'
 
Дьомбер Норберт
Грошовски Патрик
90'
Хаслер Жюльен
Зеле Арон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 14
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 184 Количество передач 609
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лихтенштейн 2.4% (3)
X 2.4% (3)
Словакия 95.2% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
23
Хофер
Йенс
16
Вольфингер
Фабио
20
Вольфингер
Сандро
7
Люхингер
Зимон
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
10
Саланович
Деннис
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
7
Суслов
Томаш
10
Полиевка
Роберт
20
Мак
Роберт
Лихтенштейн
3-5-2
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Лихтенштейн
Словакия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцка Юрай 1 0.25
Мак Роберт 1 0.25
Вавро Денис 1 0.25
Гараслин Лукаш 1 0.25
Суслов Томаш 1 0.25
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 1 0
Малин Андреас 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Бек Никлас 1 0
Люхингер Зимон 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2
Лихтенштейн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1
Словакия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0
Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1

Результаты матчей

Лихтенштейн
Словакия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Словакия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Люксембург
 4 2 1 1 4 - 6 7
4.
Исландия
 4 1 0 3 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 4 1 0 3 3 - 7 3
6.
Лихтенштейн
 4 0 0 4 0 - 14 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Босния и Герцеговина
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Люксембург
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Исландия
 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 2 1 0 1 7 - 3 3
5.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 126
    Лихтенштейн 2.4% (3)
    X 2.4% (3)
    Словакия 95.2% (120)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 0:1 Словакия

    Исход игры
    Лихтенштейн
    2.4% (3)
    Ничья
    2.4% (3)
    Словакия
    95.2% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    22.61% (26)
    Нет
    77.39% (89)
    Популярный счёт
    0:2 Словакия
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    0:1 Словакия
    4.8% (6)
    1:3 Словакия
    4.8% (6)
    0:4 Словакия
    2.4% (3)
    1:4 Словакия
    2.4% (3)
    0:5 Словакия
    1.6% (2)
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