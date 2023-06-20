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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #125
0:0
Первый тайм: 5'
Албания
FIFA #68
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Фарерские острова 5.6% (7)
X 15.1% (19)
Албания 79.4% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Албания
6.40
6.20
1.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гестсон
Тейтур
14
Серенсен
Ханус
4
Ватнсдаль
Хейни
15
Феро
Одмар
3
Давидсен
Вильормур
20
Йоэнсен
Рене
22
Андреасен
Якуп
16
Ванхамар
Гуннар
10
Ватнхамар
Сольви
11
Ольсен
Клеминт
9
Эдмундссон
Йоан
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
2
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
8
Байрами
Недим
21
Аслани
Кристьян
9
Асани
Ясир
15
Сулейманов
Таулан
16
Чикалеши
Сокол
Фарерские острова
4-4-2
Албания
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миккельсен Мадс 1 0.33
Ольсен Мейнхард 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.33
Байрами Недим 1 0.33
Аслани Кристьян 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Митай Марио 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Албания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Албания
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Албания

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Албания
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3.
Польша
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Молдова
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
5.
Фарерские острова
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Польша
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Молдова
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
5.
Фарерские острова
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Фарерские острова
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Албания
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Польша
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Молдова
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы 126
Фарерские острова 5.6% (7)
X 15.1% (19)
Албания 79.4% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Албания
6.40
6.20
1.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фарерские острова 0:0 Албания онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Албания

Исход игры
Фарерские острова
5.6% (7)
Ничья
15.1% (19)
Албания
79.4% (100)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
1:2 Албания
26.2% (33)
0:1 Албания
23% (29)
0:2 Албания
15.9% (20)
1:1 Ничья
13.5% (17)
1:3 Албания
4.8% (6)
0:3 Албания
4% (5)
2:1 Фарерские острова
1.6% (2)
1:0 Фарерские острова
1.6% (2)
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Фарерские острова
Албания
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