Тур: 4. Стадион: Торсволлюр.
1:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолБайрами Недим
0:1
32' Не забитый пенальтиЧикалеши Сокол
1:1
45' ГолФеро Одмар
49' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
1:2
51' ГолАслани Кристьян
1:3
90' ГолМучи Эрнест
90'+6
Ход матча
19'
0:1
32'
0:1
45'
1:1
49'
51'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мучи ЭрнестНападающий
-
19 Мехмети Анис
-
Главный тренер: Силвиньо
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.33
|Миккельсен Мадс
|1
|0.33
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2
|0.67
|Асани Ясир
|1
|0.33
|Аслани Кристьян
|1
|0.33
|Мучи Эрнест
|1
|0.33
|Узуни Мюрто
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Ляци Казим
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
Результаты матчей
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Албания
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1
Результаты матчей
Фарерские острова
Албания
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фарерские острова
Албания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|5.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарерские острова 1:3 Албания
Исход игры
Фарерские острова
5.6% (7)
Ничья
15.1% (19)
Албания
79.4% (100)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
1:2 Албания
26.2% (33)
0:1 Албания
23% (29)
0:2 Албания
15.9% (20)
1:1 Ничья
13.5% (17)
1:3 Албания
4.8% (6)
0:3 Албания
4% (5)
2:1 Фарерские острова
1.6% (2)
1:0 Фарерские острова
1.6% (2)
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