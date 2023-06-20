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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #125
1:3
Конец матча
Албания
FIFA #68
0'
0:1
19' Гол
Байрами Недим
0:1
32' Не забитый пенальти
Чикалеши Сокол
1:1
45' Гол
Феро Одмар
49' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
1:2
51' Гол
Аслани Кристьян
1:3
90' Гол
Мучи Эрнест
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Байрами Недим
(Асани Ясир)
32'
0:1
Чикалеши Сокол
45'
Феро Одмар
(Эдмундссон Йоан)
1:1
46'
Бьярталид Йоаннес
Андреасен Якуп
 
49'
Йоэнсен Рене
 
51'
1:2
Аслани Кристьян
(Байрами Недим)
64'
Кнудсен Петур
Йоэнсен Рене
 
65'
Йохансен Андрасс
Эдмундссон Йоан
 
67'
 
Узуни Мюрто
Чикалеши Сокол
75'
 
Мехмети Анис
Асани Ясир
75'
 
Мучи Эрнест
Байрами Недим
80'
Радославлевич Стефан
Ватнхамар Сольви
 
80'
Ольсен Брандур
Ванхамар Гуннар
 
88'
 
Баре Кейди
Аслани Кристьян
89'
 
Садику Армандо
Сулейманов Таулан
90'
1:3
Мучи Эрнест
(Узуни Мюрто)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Фарерские острова 5.6% (7)
X 15.1% (19)
Албания 79.4% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гестсон
Тейтур
14
Серенсен
Ханус
15
Феро
Одмар
4
Ватнсдаль
Хейни
3
Давидсен
Вильормур
20
Йоэнсен
Рене
22
Андреасен
Якуп
16
Ванхамар
Гуннар
10
Ватнхамар
Сольви
11
Ольсен
Клеминт
9
Эдмундссон
Йоан
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
2
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
21
Аслани
Кристьян
9
Асани
Ясир
8
Байрами
Недим
15
Сулейманов
Таулан
16
Чикалеши
Сокол
Фарерские острова
4-4-2
Албания
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.33
Миккельсен Мадс 1 0.33
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 0.67
Асани Ясир 1 0.33
Аслани Кристьян 1 0.33
Мучи Эрнест 1 0.33
Узуни Мюрто 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Митай Марио 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4
Албания
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Албания

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Албания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Албания
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Молдова
 4 1 2 1 4 - 5 5
4.
Польша
 3 1 0 2 4 - 6 3
5.
Фарерские острова
 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Албания
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Чехия
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Польша
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фарерские острова
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Молдова
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Эдмундссон Йоан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Феро Одмар бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Чикалеши Сокол пробил пенальти, но не смог забить!
    • 19'
      Асани Ясир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Фарерские острова 5.6% (7)
    X 15.1% (19)
    Албания 79.4% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарерские острова 1:3 Албания

    Исход игры
    Фарерские острова
    5.6% (7)
    Ничья
    15.1% (19)
    Албания
    79.4% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (58)
    Нет
    49.57% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Албания
    26.2% (33)
    0:1 Албания
    23% (29)
    0:2 Албания
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    13.5% (17)
    1:3 Албания
    4.8% (6)
    0:3 Албания
    4% (5)
    2:1 Фарерские острова
    1.6% (2)
    1:0 Фарерские острова
    1.6% (2)
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