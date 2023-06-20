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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Австрия
FIFA #32
0:0
Первый тайм: 2'
Швеция
FIFA #22
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 148
Австрия 50.7% (75)
X 36.5% (54)
Швеция 12.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Швеция
2.12
4.03
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шлагер
Александер
5
Пош
Штефан
15
Линхарт
Филипп
8
Алаба
Давид
16
Мвене
Филлипп
21
Виммер
Патрик
6
Зайвальд
Николас
4
Шлагер
Ксавер
19
Баумгартнер
Кристоф
22
Адаму
Чуквубике
11
Грегорич
Михаэль
1
Ольсен
Робин
2
Вальквист
Линус
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
5
Ольссон
Мартин
19
Сванберг
Маттиас
18
Густафссон
Самуэль
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
Австрия
4-4-2
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Австрия
Швеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМС
2:0
Е2ОМ
1:4
Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
2.5

Среднее время на гол

72
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 2 0.5
Грегорич Михаэль 2 0.5
Баумгартнер Кристоф 1 0.25
Кайнц Флориан 1 0.25
Пош Штефан 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 0.33
Форсберг Эмиль 1 0.33
Эланга Энтони 1 0.33
Карлссон Йеспер III 1 0.33
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Пош Штефан 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швеция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
4
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0
Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1
Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1

Результаты матчей

Австрия
Швеция

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Австрия
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Бельгия
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Швеция
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Эстония
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
5.
Азербайджан
 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Швеция
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бельгия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Швеция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австрия
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Англия Сака Букайо 4 (1)
Франция Мбаппе Килиан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • 1'
    Ольссон Мартин выиграл воздушное противоборство у Виммер Патрик.
  • 1'
    Австрия контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Австрия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 148
Австрия 50.7% (75)
X 36.5% (54)
Швеция 12.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Швеция
2.12
4.03
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Австрия 0:0 Швеция онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Австрия 0:0 Швеция

Исход игры
Австрия
50.7% (75)
Ничья
36.5% (54)
Швеция
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
92.24% (107)
Нет
7.76% (9)
Популярный счёт
2:1 Австрия
31.1% (46)
1:1 Ничья
24.3% (36)
1:2 Швеция
7.4% (11)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:0 Австрия
4.7% (7)
3:2 Австрия
1.4% (2)
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Австрия
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