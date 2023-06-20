Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Австрия играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Австрия

49' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Хорошую попытку сделал Шлагер Ксавер . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Алаба Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Матч возобновлен

42' Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Робин Ульсен спокойно отбил мяч.

39' Виммер Патрик пробует нанести удар издали, но Робин Ульсен держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Швеция

39' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Линделоф Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

34' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Хиен Исак получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Хиен Исак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мвене Филлипп пробует нанести удар издали, но Робин Ульсен держит все под контролем

30' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Швеция

22' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Швеция

19' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

19' Австрия совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Австрия совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Форсберг Эмиль бьет со штрафного в створ, но Александр Шлагер держит все под контролем

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Пош Штефан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

11' Шлагер Александер взял и забрал мяч на выходе

11' Густафссон Самуэль нанес удар головой, но Александр Шлагер спокойно отбил мяч.

10' Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе

8' Пош Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Алаба Давид из команды Австрия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Австрия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Швеция

5' Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

4' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шлагер Александер взял и забрал мяч на выходе

3' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Швеция

2' Австрия идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Грегорич Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Австрия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Австрия начинает с центра поля