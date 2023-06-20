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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Австрия
FIFA #32
2:0
Конец матча
Швеция
FIFA #22
0'
12' Желтая карточка
Пош Штефан
1:0
81' Гол
Баумгартнер Кристоф
2:0
88' Гол
Баумгартнер Кристоф
90'+6

Ход матча

12'
Пош Штефан
 
46'
 
Карлстрём Йеспер
Экдаль Альбин
46'
Вебер Максимилиан
Пош Штефан
 
46'
Арнаутович Марко
Адаму Чуквубике
 
59'
Забитцер Марсель
Виммер Патрик
 
71'
Гриллич Флориан
Шлагер Ксавер
 
76'
 
Дьёкереш Виктор
Исак Александр
76'
 
Карлссон Йеспер
Форсберг Эмиль
81'
Баумгартнер Кристоф
1:0
87'
 
Классон Виктор
Сванберг Маттиас
87'
 
Эланга Энтони
Кулушевски Деян
88'
Баумгартнер Кристоф
2:0
90'
Любичич Деян
Баумгартнер Кристоф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 14 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 206 Количество передач 99
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 148
Австрия 50.7% (75)
X 36.5% (54)
Швеция 12.8% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шлагер
Александер
5
Пош
Штефан
15
Линхарт
Филипп
8
Алаба
Давид
16
Мвене
Филлипп
21
Виммер
Патрик
6
Зайвальд
Николас
4
Шлагер
Ксавер
19
Баумгартнер
Кристоф
22
Адаму
Чуквубике
11
Грегорич
Михаэль
1
Ольсен
Робин
2
Вальквист
Линус
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
5
Ольссон
Мартин
19
Сванберг
Маттиас
18
Густафссон
Самуэль
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
Австрия
4-4-2
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Австрия
Швеция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМС
2:0
Е2ОМ
1:4
Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
2.5

Среднее время на гол

72
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.75
Забитцер Марсель 2 0.5
Грегорич Михаэль 2 0.5
Кайнц Флориан 1 0.25
Пош Штефан 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 0.33
Форсберг Эмиль 1 0.33
Эланга Энтони 1 0.33
Карлссон Йеспер III 1 0.33
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
4
Австрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0
Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1
Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1

Результаты матчей

Австрия
Швеция

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Австрия
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Бельгия
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Швеция
 3 1 0 2 5 - 5 3
4.
Эстония
 3 0 1 2 2 - 6 1
5.
Азербайджан
 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Швеция
 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельгия
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Австрия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эстония
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Швеция
 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 148
    Австрия 50.7% (75)
    X 36.5% (54)
    Швеция 12.8% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия 2:0 Швеция

    Исход игры
    Австрия
    50.7% (75)
    Ничья
    36.5% (54)
    Швеция
    12.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    92.24% (107)
    Нет
    7.76% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Австрия
    31.1% (46)
    1:1 Ничья
    24.3% (36)
    1:2 Швеция
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    6.8% (10)
    1:0 Австрия
    4.7% (7)
    3:2 Австрия
    1.4% (2)
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