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ЕВРО (до 21 года)
2023

Тур: 1. Стадион: .
Грузия (до 21 года)
 
Позже
Португалия (до 21 года)
Прогнозы 42
Грузия (до 21 года) 7.1% (3)
X 2.4% (1)
Португалия (до 21 года) 90.5% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия (до 21 года)
Ничья
Португалия (до 21 года)
7.80
5.20
1.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Грузия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМ(2Г
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Результаты последних матчей

Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:3
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1
Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Бельгия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нидерланды (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Грузия (до 21 года)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2023, осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Грузия (до 21 года) 7.1% (3)
    X 2.4% (1)
    Португалия (до 21 года) 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия (до 21 года)
    Ничья
    Португалия (до 21 года)
    7.80
    5.20
    1.34
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

    Исход игры
    Грузия (до 21 года)
    7% (3)
    Ничья
    2.3% (1)
    Португалия (до 21 года)
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия (до 21 года)
    39.5% (17)
    0:2 Португалия (до 21 года)
    20.9% (9)
    0:3 Португалия (до 21 года)
    11.6% (5)
    0:1 Португалия (до 21 года)
    7% (3)
    1:3 Португалия (до 21 года)
    7% (3)
    2:1 Грузия (до 21 года)
    7% (3)
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