Тур: 1. Стадион: Борис Пайчадзе.
История личных встреч
Грузия (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Результаты последних матчей
Грузия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Грузия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2
Турция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:0 Грузия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 3:2 Румыния (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 1:0 Грузия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 0:3 Лихтенштейн (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:3
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Япония (до 21 года) 1:2 Португалия (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 5:1
Португалия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 4:1 Португалия (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:9 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0
Группа A
|Команда
|И
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|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|4.
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|0 - 0
|0
- — Выход в 1/4 финала
Прогнозы на матч Грузия (до 21 года) - Португалия (до 21 года)
Исход игры
Грузия (до 21 года)
7% (3)
Ничья
2.3% (1)
Португалия (до 21 года)
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
59.52% (25)
Нет
40.48% (17)
Популярный счёт
1:2 Португалия (до 21 года)
39.5% (17)
0:2 Португалия (до 21 года)
20.9% (9)
0:3 Португалия (до 21 года)
11.6% (5)
0:1 Португалия (до 21 года)
7% (3)
1:3 Португалия (до 21 года)
7% (3)
2:1 Грузия (до 21 года)
7% (3)
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